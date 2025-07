Entitats sense ànim de lucre podran fer ús gratuït dels centres escolars municipals

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona modificarà l’ordenança fiscal número 15, que regula les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini pública. El consistori vol establir que les entitats sense ànim de lucre estiguin exemptes de pagar per l’ús privatiu dels edificis i les instal·lacions dels centres educatius municipals, sempre que sigui per a organitzar activitats de caràcter social.

En la comissió d’Hisenda celebrada la setmana passada, els grups polítics van aprovar per unanimitat elevar la proposta al consell plenari del pròxim 23 d’abril, quan, previsiblement, es donarà llum verda a aquesta modificació.

El passat 6 d’abril, la Cap de servei d’assessorament i ordenances fiscals, va emetre un informe jurídic favorable a aquest canvi, un document que va ser ratificat per la Secretaria general de l’Ajuntament. En aquest, s’indica que «es compleix una finalitat d’especial interès i utilitat municipal amb un benefici clar per la generalitat dels ciutadans».

Concretament, es planteja afegir un apartat tercer a l’article 4 de l’ordenança fiscal número 15 on s’indiqui que «no s’exigirà el pagament de la taxa per l’ús privatiu dels edificis i instal·lacions dels centres educatius de titularitat municipal» en dos supòsits diferents.

Tant «per l’ús propi dels mateixos, que comprèn les activitats incloses dins de la programació general anual del centre», com «per l’ús social dels mateixos per part de persones físiques i jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives, cíviques culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social, incloent-hi les organitzades per associacions de famílies d’alumnes (AFA)».

La petició de Junts

La consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, remarca que es vol «afavorir aquestes activitats que tenen un retorn social». Per exemple, les AFA no hauran de pagar per usar les instal·lacions del centre escolar i les comparses de Carnaval podran assajar en els patis de forma gratuïta. L’edil assenyala que, de forma paral·lela a la modificació de l’ordenança, «es treballa en l’elaboració d’un reglament», tenint en compte que hi ha diferents conselleries implicades.

Aquesta proposta va ser una petició expressa de Junts per Catalunya durant les negociacions per a l’aprovació les ordenances fiscals del 2025. La formació sobiranista posava especial èmfasi en què les associacions de famílies d’alumnes estiguessin exemptes de pagar la taxa per organitzar activitats en les escoles municipals. «Celebrem que es tiri endavant», expressa el seu portaveu, Jordi Sendra, qui creu que és «necessari» facilitar l’ús d’aquests equipaments a les entitats que presten serveis que beneficien els tarragonins.