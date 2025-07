Xènia Oliver celebra Sant Jordi amb una nova col·lecció de bosses de tela

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Ja queden pocs dies perquè els carrers de la ciutat s’omplin de llibres, roses i passejants que duen ambdues coses a les mans. Sant Jordi s’acosta i Tarragona ho espera amb ganes. «És el meu dia preferit de l’any. L’ambient que es respira és màgic», afirma Xènia Oliver. La jove dissenyadora tarragonina ha trobat en la diada l’oportunitat perfecta per combinar tres de les seves grans passions: la literatura, la cultura catalana i, evidentment, el disseny gràfic. El resultat? Una col·lecció de tres bosses de tela, o ‘tote’, que celebren aquesta jornada tan especial. «La idea neix una mica arran d’un caprici personal, perquè em venia de gust», admet. «Em vaig adonar que no era l’única obsessionada amb Sant Jordi, així que vaig decidir tirar endavant. Al cap i a la fi, això és una mica el que defineix gran part dels meus projectes, que ens uneixen a tots», afegeix.

I és que sovint les seves peces s’inspiren en elements de la cultura popular: festes majors, castells, o frases que connecten amb qui ha crescut aquí, com No vaig triar néixer a Tarragona, només vaig tenir sort. El seu primer ‘hit’, de fet —i el més gran fins ara, assegura—, van ser unes samarretes que va dissenyar amb motiu de Santa Tecla. «Va ser molt emocionant sortir al carrer durant les festes i veure gent portant les meves samarretes. És una sensació molt especial, una cosa que quan vaig començar ni m’ho imaginava», recorda.

Tot plegat, apunta Oliver, va començar gairebé per casualitat, com una distracció creativa per pal·liar l’avorriment del confinament. «Tots estàvem molt tancats a casa, amb molt temps lliure. Jo ja havia cosit alguna cosa abans, però aquells mesos em van permetre dedicar-m’hi de debò», recorda. Compartint les seves creacions a les xarxes socials, va començar a guanyar visibilitat i amb el temps, hi va afegir el component gràfic. Va començar amb dissenys sobre sardanes, una altra de les seves aficions, i a poc a poc van anar sorgint noves oportunitats. «Tenim una cultura molt maca i m’agrada compartir-la d’una manera gràficament bonica. Busco un enfocament diferent, que no sigui tan literal, no com el que et podries trobar en una botiga de souvenirs, sinó una cosa més pròpia, amb un missatge que ens faci gràcia o que entenguem entre nosaltres, com una referència no directa», explica.

Aquesta filosofia també es reflecteix en la seva nova col·lecció per Sant Jordi, amb missatges com Llegir és sexy, o Una llengua que es llegeix mai desapareix. «Volia que fos un producte que es pogués fer servir tot l’any, no només el 23 d’abril. Vaig valorar fer samarretes, però les ‘tote’ tenen un ús més diari i, a més, crec que encaixen molt amb el perfil de lector, ja que són ideals per portar llibres», assenyala. Les bosses han tingut molt bona acollida a les xarxes socials, fins i tot més enllà de Tarragona. A ‘X’, ja són 15.000 persones les que han vist el producte. «M’ha contactat gent de Girona, Vic, Solsona... i això em fa molta il·lusió», comenta.

Les bosses es poden comprar a través del seu perfil d’Instagram (@xeniaolvi.crea) i tenen un preu de 16 euros cadascuna.