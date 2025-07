Torna la 31a Fira d'Abril del 30 d’abril al 4 de maig a Bonavista

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La 31 edició de la Fira d’Abril arrencarà el proper 30 d’abril fins al 4 de maig a l’aparcament inferior del Mercadet de Bonavista. La nova edició comptarà amb dotze casetes i la participació de set entitats de la ciutat, una més que l’any passat.

Les set entitats participants a la Fira d’Abril 2025 són: Casa de Andalucía de Tarragona y província, Asociación cultural y folklòrica andaluza de Tarragona, AAVV progresista de Torreforta, AAVV Campclar zona esportiva, Resistència Bandera Negra, Asociación de vecinos de Bonavista i Club Cultural Bonavista.

El recinte de la Fira ocupa una superfície de 13.000 m2 i comptarà amb un ampli passadís central on s’hi ubicarà un escenari cobert que acollirà diàriament actuacions musicals i activitats per a tots els públics.

Com a novetat d’enguany, la Fira comptarà amb el seu propi got reutilitzable, que comptarà amb un codi QR que permetrà accedir al web de Mercats de Tarragona i consultar la programació de cada jornada. A més, no tancarà les portes al migdia i obrirà de manera ininterrompuda els dies festius.

Un any més la Fira comptarà amb una gran zona d’atraccions de fira de la mà del Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC), la qual obrirà les seves portes uns dies abans, a partir del 25 d’abril i fins el 4 de maig. La zona d’atraccions obrirà les seves portes a partir de les 17.00h. El dia 29 d’abril les atraccions comptaran amb un preu promocional de 2 euros.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «la Fira d’Abril tornarà a ser una festa de la cultura a Bonavista gràcies a la implicació de Mercats de Tarragona i totes les entitats participants. Enguany sumem una nova entitat i estem segurs que repetirem la gran assistència de públic de l’any passat».

Horari i atraccions

Com és habitual, la Fira d’Abril té previst oferir una oferta gastronòmica, cultural i de lleure als seus visitants amb els següents horaris d’obertura: