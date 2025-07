Tarragona, pionera en la implementació d’una ordenança de mediació

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Tarragona és la primera ciutat de l’Estat espanyol que implementa una ordenança de mediació dins de l’àmbit administratiu, on es donen situacions en les quals no sempre es troba un encaix entre l’interès general i el dels particulars. Amb aquest nou reglament, que entrarà en vigor el pròxim 17 d’abril, l’Ajuntament pretén «implantar una gestió adequada de conflictes i controvèrsies» a través de la mediació, que «connecta directament amb els drets de les persones en les societats democràtiques avançades».

Així ho explicava ahir l’alcalde, Rubén Viñuales, durant la presentació de la nova ordenança. El batlle va destacar que aquesta és «obra» del Secretari General, Joan Antón Font, qui remarcava que «hi ha moltes administracions que fan mediació civil o social, però cap d’elles està fent el que fa ara l’Ajuntament de Tarragona». Aquesta iniciativa, però, va ser ideada per Maties Vives, l’any 2016, llavors síndic de greuges de la URV.

Des d’aquell moment, el consistori s’ho va plantejar com una opció possible, tot i que l’impuls definitiu no va arribar fins a meitats del 2023, amb la redacció del primer esborrany. Gairebé dos anys després, serà una realitat. Font explicava que, amb aquest reglament, es pretén eliminar la «desconfiança mútua» que existeix actualment «entre administració i ciutadà». Igualment, recordava que el Parlament Europeu ha insistit en diverses ocasions en la necessitat d’implementar la mediació com a mitjà alternatiu d’acabar un procediment administratiu.

La figura del mediador

Viñuales assegurava que la nova ordenança permetrà trobar una forma «equitativa» per abordar les possibles discrepàncies entre l’administració i un particular. Així, l’objectiu és que els conflictes no es tanquin per «la via de la imposició, el venciment, el càstig o la retribució, sinó mitjançant un camí orientat cap al diàleg, l’acord i la reparació». Perquè això sigui possible, hi participarà una tercera persona: un mediador amb plena capacitat jurídica, sense conflictes d’interès, que posseeixi un títol universitari superior i tingui formació o experiència específica en l’àmbit de la mediació.

Aquest figura s’encarregarà de facilitar el diàleg entre l’Ajuntament i l’interessat per obrir una via de negociació que pugui conduir a un resultat satisfactori per ambdues parts. Per tant, no emeten o imposen valoracions jurídiques sobre els assumptes a tractar, sinó que afavoreixen les converses entre els implicats per assolir un acord que serà. Les persones interessades a assumir aquesta responsabilitat, hauran d’estar inscrites al Registre de mediadors de l’Ajuntament de Tarragona (REMAT). La designació del mediador per a cada cas es farà per sorteig.

Procediments susceptibles

El Secretari General detallava que «tots els procediments administratius» que fa l’Ajuntament de Tarragona «són susceptibles d’acabar en mediació». A excepció d’aquells assumptes on «es demostri que no es pot fer per un interès general». Aquest procés podrà ser iniciat pel consistori o a petició de la ciutadania, i la seva resolució serà «vinculant». Font posava com a exemple un cas de responsabilitat patrimonial on l’administració i l’administrat difereixen en la indemnització a pagar i arriben a un acord a través de la mediació.

Quan s’opti per aquesta via, el termini per resoldre el procediment administratiu se suspendrà per permetre un diàleg més tranquil i constructiu. El Secretari General preveu que, al llarg aquest primer any d’aplicació es puguin solucionar una desena de conflictes. El consistori calcula que, un cop es consolidi aquesta ordenança de mediació, s’arribarà a les 25 resolucions anuals. Cada mediació durarà unes cinc hores de mitjana i l’Ajuntament assumirà tots els costos. «Es pagarà cent euros per hora al mediador», indicava Font.