El projecte de conservació del Fòrum de la Colònia de Tàrraco espera revelar noves troballes arqueològiques

El projecte de conservació i accessibilitat del Fòrum de la Colònia de Tàrraco, a Tarragona, permetrà que el monument s'integri millor al teixit urbà gràcies a millores tant al conjunt patrimonial com als carrers de l'entorn. Els treballs començaran el 22 d'abril, duraran vuit mesos i tenen un pressupost de 3,5 milions d'euros. D'aquests, 3 milions provenen de fons Next Generation mentre que la resta els ha aportat l'ajuntament.

Aquest dimarts s'ha explicat com es duran a terme els treballs i les implicacions viàries que tindran. Més enllà de les millores també hi es duran a terme excavacions arqueològiques a la zona més propera al carrer Fortuny on s'espera que apareguin restes relacionades amb la vida política i social de Tàrraco.

Render del futur Fòrum de la Colònia.Ajuntament Tarragona

Les obres començaran amb la intervenció arqueològica. Entre els elements patrimonials que es beneficiaran de la intervenció hi ha el Temple Capitolí, dedicat a Júpiter, Juno i Minerva, que guanyarà aproximadament un metre de superfície visitable. Al costat hi ha una àrea que únicament s'ha excavat el 1925 i ara, un segle després, es completarà. «Només en tenim fotografies i plànols i segur que depara moltes sorpreses», ha apuntat Cris Salom, director del Museu d'Història de Tarragona.

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat que el Fòrum de la Colònia era «el centre neuràlgic» de la Tàrraco romana, en un espai on es determinava la vida política i social de la ciutat i que equivaldria a un ajuntament i administració de justícia. «Ara volem que també sigui el cor, el centre de Tarragona», ha manifestat.

Per aconseguir-ho, la intervenció a banda de la vessant arqueològica també tindrà un caràcter arquitectònic i urbanístic. El monument es convertirà en un gran parc per a la ciutadania, amb una zona de jocs infantils i arbrat que servirà com a refugi climàtic, un edifici de serveis i una nova entrada al carrer Cardenal Cervantes. Alhora, se substituirà l'actual pont per superar el carrer Soler per un pas elevat accessible per a tothom i sense escales. Així mateix, es pacificaran els carrers de l'entorn, que es transformaran en zona de vianants. «Serà un canvi urbanístic transcendental que es convertirà en un nou pol d'atracció per a visitants i tarragonins», ha pronosticat el batlle.

Just abans de l'inici de les obres, aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge hi haurà jornada de portes obertes gratuïtes «perquè la ciutadania es pugui acomiadar del monument i tingui un record fresc de l'abans de les obres», ha manifestat Nacho García, conseller de Patrimoni de Tarragona. García també s'ha mostrat satisfet perquè la intervenció es completarà dins els terminis establerts tant per l'Estat com per Europa, que han finançat l'obra.