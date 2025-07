La Minicopa Endesa 2024 genera un impacte econòmic directe d'1,8 MEUR a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Minicopa Endesa 2024, celebrada al Palau d'Esports Catalunya i al complex esportiu Campclar de l'Anella Mediterrània entre els dies 6 i 8 del passat desembre, ha generat un impacte econòmic directe d'1.838.276 euros, una xifra que supera la registrada en l'edició anterior (1.542.958 euros), quan la cita esportiva es va dur a terme als mateixos equipaments esportius de Tarragona.

Aquest impacte directe és el resultat dels costos generats pels patrocinadors, els col·laboradors i organitzadors; i els assistents en aquesta 21a edició de la Minicopa Endesa; i ascendeix a un impacte econòmic global de 2.676.509 euros si se suma l'impacte induït (838.233 euros) generat per l'impacte mediàtic, televisiu, digital, offline i de xarxes socials.

Tenint en compte que la duració de l'esdeveniment va ser de tres dies, la cita esportiva va generar 892.170 euros diaris a la ciutat de Tarragona en una edició que també va superar el nombre d'espectadors i espectadores de l'anterior edició passant dels 7.000 de l'any 2023 als 8.500 del 2024. El cost mitjà de cadascun dels 8.500 assistents va ser de 200 euros, dels quals, també de mitjana, el 39% es va gastar en la pernoctació, el 30% en els serveis de restauració, el 18% en transport i el 14% en oci.

Durant la celebració de la Minicopa Endesa 2024-2025 al Palau d'Esports Catalunya es va obtenir una audiència acumulada de 160.098, tant en directe com en diferit, a través de les retransmissions a través de Youtube. També es van generar 335 notícies a televisions, premsa escrita i mitjans digitals; i 908 posts en xarxes socials amb impacte a Tarragona.

El conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha qualificat «d'espectacular l'impacte econòmic i social que genera la Minicopa Endesa a la ciutat». «El passat desembre vam tornar a veure 200 nens competint en una ambient magnífic i es va tornar a demostrar el gran nivell organitzatiu de Tarragona Esports i de tota la ciutat. Som una autèntica ciutat esportiva i, en aquest cas, referent de l'esport infantil d'elit», ha subratllat Soler.

Les dades es desprenen de l'informe sobre l'impacte de la Minicopa Endesa 2024 elaborat per l'ACB. Tarragona va ser l'any passat i per segon consecutiu, l'amfitriona d'aquest esdeveniment consolidant-se com un escenari destacat per aquest prestigiós torneig infantil organitzat per l'ACB. Al llarg el torneig es van disputar un total de 26 partits entre el Palau d'Esports -en dues pistes- i el complex esportiu municipal de Campclar, a l'Anella Mediterrània; amb la participació de més de 200 nens de 16 equips ACB.

L'impacte de la Minicopa va anar més enllà de l'àmbit esportiu, amb diverses activitats que es van dur a terme a la ciutat com ara xerrades contra el bullying i entrenaments inclusius. Els assistents als partits també van participar en una recollida solidària d'aliments adreçada al Banc d'Aliments.