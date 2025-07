Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Tarragona tindrà, per primera vegada, un cementiri públic i civil. L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, va presentar ahir aquest nou projecte, que el pròxim dimarts 22 d’abril serà aprovat pel consell d’administració de l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals (EMSERFUMT). «És una proposta que entronca amb els valors cívics que defensem», afirmava el batlle, qui remarcava que la construcció d’aquest nou equipament és «imprescindible».

El futur cementiri tindrà «un caràcter laic» i «respectarà totes les sensibilitats i confessions». Aquest s’ubicarà a la muntanya del Llorito, en uns terrenys de titularitat municipal que abasten una superfície total de 140.000 metres quadrats, i es desenvoluparà en tres fases. La primera preveu la creació d’un vial d’accés, així com d’un edifici de serveis.

També s’instal·laran les xarxes d’abastament i s’urbanitzarà el recinte. D’entrada, es construiran 270 unitats de nínxols a tres altures, 120 de columbaris al prat, 80 de columbaris a la paret, 20 de sepultura a la gespa. A més, hi haurà una zona d’enterrament musulmana amb 24 sepultures, així com un parc i espai de cinerari comú de 4.500 metres. En total, s’invertiran uns 1,8 milions d’euros.

La presidenta d’EMSERFUMT, Ivana Martínez, detallava que el cementiri serà un «espai agradable i còmode que donarà pau». L’equipament «s’integrarà a la natura», ja que estarà envoltat per espais verds i vegetació. Per això, es posarà èmfasi en el «paisatgisme» i s’apostarà per crear un gran jardí amb espècies autòctones de baix consum hídric i mínim manteniment com l’olivera, el pi, el romaní, la lavanda i la farigola.

Martínez remarcava que era un «deute» amb Tarragona oferir a la ciutadania «una alternativa pública al cementiri històric i privat de la ciutat —gestionat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla—». Viñuales titllava d’«anomalia» aquesta situació. «Una de les poques competències que tenen els ajuntaments és tenir un cementiri públic i Tarragona no ho ha complert», deia el batlle, qui recordava que l’exalcalde Josep Maria Recasens ja en va voler construir un.

El projecte bàsic està enllestit i només falta redactar l’executiu. De moment, no hi ha data per a la construcció d’aquest cementiri «modern, adaptat i amb concordança amb les necessitats actuals». Això sí, la proposta haurà de ser aprovada abans pel ple de l’Ajuntament. L’acte de presentació va comptar amb la presència de diferents membres del consell d’administració d’EMSERFUMT.

Entre ells hi havia Jordi Collado, també portaveu municipal d’En Comú Podem. Des de la formació morada celebraven que aquest projecte «finalment veurà la llum gràcies a l’impuls d’ECP i el PSC». «El nou cementiri vol allunyar la gestió de la mort del negoci privat i garantir un servei digne, públic i respectuós amb totes les creences i conviccions», destacaven.