Esclat i Parc Central de Tarragona regalen 800 euros en compres

La cadena de supermercats catalana Esclat i el centre comercial Parc Central de Tarragona han posat en marxa una nova acció de fidelització amb la qual volen premiar els seus clients i clientes més fidels. En total, es regalaran 800 euros en compres a través de quatre sortejos de 200 € cadascun.

Aquesta iniciativa permetrà participar a qualsevol client o clienta de l’Esclat ubicat dins del Parc Central, així com també als visitants de qualsevol establiment del centre comercial. La participació és molt senzilla i es fa íntegrament a través de l’app del Parc Central.

Com participar-hi?

Cal descarregar l’APP del Parc Central de Tarragona i registrar-se. Entrar a l’apartat Club Parc Central. Escanejar els tiquets de compres de 30 € o més fets a l’Esclat del Parc Central. Entre el 14 i el 27 d’abril, també es podran escanejar tiquets de compres de qualsevol altre establiment del centre comercial.

No hi ha límit en el nombre de tiquets que es poden pujar a l’aplicació, i cada tiquet representa una nova oportunitat per guanyar. Cada setmana es farà un sorteig i hi haurà un guanyador que rebrà 200 €.

El premi es distribuirà de la següent manera:

100 € per gastar a l’Esclat del Parc Central.

100 € en forma de bonificació a la Targeta Client de Bonpreu i Esclat, imprescindible per poder rebre el premi.

El Parc Central, organitzador del sorteig, es posarà en contacte amb les persones guanyadores per fer-los arribar tota la informació necessària per gaudir del premi.