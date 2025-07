El Crist de la Salle s’alça de nou

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Després d’un 2024 passat per aigua, el tradicional viacrucis de Dilluns Sant va tornar a recórrer ahir els carrers de la Part Alta de Tarragona. Tot i una tarda que combinava estones de sol amb l’amenaça constant de núvols, l’acte va tirar endavant amb la mirada posada al cel, en un gest gairebé tan tradicional com la Setmana Santa mateixa. Per evitar imprevistos, l’organització va decidir avançar mitja hora la celebració, i la missa prèvia va començar a dos quarts de set a l’Ermita de Sant Magí del Portal del Carro.

Mentre a dins se celebrava l’eucaristia, a fora els participants i els espectadors s’anaven reunint, tots esperant l’arrencada de la processó. El pas del Crist de les Set Paraules, amagat a un lateral, esperava immòbil. Darrere seu, els nens i nenes de la banda infantil de La Salle protagonitzaven escenes de cert caos previ a l’ordre que en pocs minuts s’apoderaria de l’ambient. Corrien, jugaven, se sentien crits, comentaris impacients i discussions improvisades. «Hem d’anar així!», cridava un jove als seus companys. «Tu què saps, si és la primera vegada que sortim», li contestava un altre. Efectivament, aquest és el primer any que la banda acompanya el viacrucis. «Ens fa molta il·lusió poder formar-ne part», explicava el Ferran Torres amb un somriure nerviós.

Ara sí, arribava el moment de col·locar-se en fila i guardar silenci. Els portants es van situar sota el pas, preparats per alçar-lo per primera vegada en vuit anys, després de molt temps arrossegat sobre rodes. Amb decisió, van fer les primeres passes acompanyats pel so dels timbals. Com sempre, el seguici el van obrir els Armats del Gremi de Marejants, seguits per l’Associació la Salle, la Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona i la Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el Descendiment de la Creu. Va ser un recorregut breu fins a la primera estació: Jesús és condemnat a mort.

El viacrucis va continuar pels carrers de la Part Alta, avançant estació rere estació fins a completar les catorze i retornar al seu punt d’inici. Malgrat les gotes que van arribar a caure, el recorregut no es va aturar. El públic va desplegar un mar de paraigües, però la processó va continuar endavant. Ni el ritme pausat dels timbals ni la flama de les espelmes van cedir.

La Setmana Santa continua avui, si el temps ho permet, amb la Processó dels Natzarens, organitzada per la Reial Germandat de Jesús Natzarè. A partir de les vuit del vespre, la desfilada sortirà de la Rambla Vella i recorrerà diversos carrers del nucli antic. Hi participaran un escamot dels armats de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang, els passos d’El Cirineu, Jesús Natzarè i Jesús és despullat de les seves vestidures, un grup de penitents amb la creu al coll i el Sant Crist, acompanyats pel Cor d’Aspirants, la Banda Infantil de timbals i la Banda de cornetes, gaites i timbals de la Germandat.