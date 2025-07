Viñuales va traslladar a Madrid el seu «desig» de disposar d’una estació intermodal a l’Horta Gran de Tarragona

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports i l’Ajuntament de Tarragona es van reunir a Madrid a principis de febrer per a abordar les al·legacions que va presentar el consistori a l’estudi informatiu de la futura estació intermodal de Vila-seca. Des de l’executiu espanyol assenyalen que, en el transcurs d’aquesta trobada, l’alcalde tarragoní, Rubén Viñuales, va traslladar el seu «desig» de disposar d’un equipament així a la zona de l’Horta Gran.

Segons ha pogut saber el Diari Més, l’Estat no està contemplant ara per ara aquesta proposta, ja que només està centrat en la construcció de l’estació intermodal del Camp de Tarragona projectat al terme municipal de Vila-seca. El ministeri defensa que es tracta d’una iniciativa «d’ampli consens» i recorda que «tant la Generalitat com els ajuntaments metropolitans de Tarragona van estar d’acord amb la nova ubicació, que permetrà oferir serveis d’alta velocitat amb connexió a l’Aeroport de Reus, a més d’integrar trens de Rodalies, regionals i el futur tramvia».

Justament, fa dos anys, es va certificar l’acord entre el Govern central, l’administració catalana i els alcaldes de la demarcació per tirar endavant aquest projecte que transformarà les connexions ferroviàries del territori. El Ministeri de Transports assegura que l’estudi informatiu de la intermodal de Vila-seca està «encarant les últimes fases». «S’estan acabant els treballs d’incorporació de les al·legacions rebudes i el següent pas és sol·licitar la Declaració d’Impacte Ambiental», diuen.

Per tant, aclareixen que s’estan fent avenços perquè l’equipament es pugui començar a construir l’any vinent, tal com estava previst. De fet, així ho va remarcar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, el passat dijous després de conèixer el reclam de Tarragona de canviar la ubicació de la futura estació intermodal. «És un projecte treballat i consensuat amb el territori» que encara «els darrers passos de tramitació», afirmava la batllessa.

Reus va fer costat a l’Ajuntament de Vila-seca, que va decidir abandonar temporalment el grup impulsor de la futura Àrea Metropolitana en considerar que el posicionament de Tarragona «afecta el consens tècnic i polític creat a tot el territori sobre les infraestructures ferroviàries». El consistori liderat per Pere Segura considera que el projecte d’Horta Gran —que podria arribar a costar uns 2.000 milions d’euros— xoca frontalment amb l’estació que es vol construir al seu municipi —la qual suposarà una inversió de 82 milions d’euros—.

Junta de Portaveus

Divendres es va celebrar una Junta de Portaveus a l’Ajuntament de Tarragona, on el govern municipal (PSC) va exposar als grups de l’oposició la proposta de l’Estació Central Intermodal a l’Horta Gran. Tant ERC com el PP es van mostrar a favor d’un projecte que figura en l’avantprojecte del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). L’alcalde Viñuales criticava que l’estació de Vila-seca es vol construir «al mig del no res» i defensava que cal situar-la «on hi ha la població».