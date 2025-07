Tarragona, primera ciutat de l’estat que impulsa una ordenança de mediació

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest matí s’ha presentat la nova ordenança de mediació de l’Ajuntament de Tarragona. Es tracta de la primera ciutat de l’estat que disposa d’aquest reglament que entrarà en vigor el 17 d’abril pròxim. L’alcalde Rubén Viñuales ha destacat que «la nova ordenança ha de ser un incentiu per fomentar la mediació en l’àmbit administratiu. Volem ser la primera administració local en implantar una gestió adequada de conflictes i controvèrsies, perquè promoure i recórrer a la mediació dins l’àmbit de les administracions públiques connecta directament amb els drets de les persones en les societats democràtiques avançades».

El Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona, Joan Anton Font, ha remarcat que «som un ajuntament pioner perquè hi ha moltes administracions de l’Estat que fan mediació però és civil o social, però cap administració està fent el que fa ara l’Ajuntament de Tarragona». Font ha recordat qui va ser l’ideòleg de la nova ordenança de mediació. Es tracta de Maties Vives, que també va ser regidor de de l’Ajuntament de Montblanc i Síndic de la URV i «va ser qui va incorporar la mediació com a mitjà alternatiu a la resolució de conflictes».

En el dia a dia de l’activitat de l’Administració es donen situacions en les quals no sempre es troba un encaix entre l’interès general i els interessos particulars. En aquestes situacions, cal trobar una forma equitativa per abordar les discrepàncies i la mediació ofereix una manera diferent d’encarar el conflicte. La mediació té com objectiu que els conflictes no es tanquin per la via de la imposició, el venciment, el càstig o la retribució, sinó mitjançant un camí orientat cap al diàleg, l’acord i la reparació.

La mediació entre l’Administració i l’interessat en el procediment es du a terme amb la participació d’un tercer imparcial, el mediador, que s’encarrega de facilitar el diàleg i l’entesa entre les parts.

Per tant, aquest nou reglament suposa un punt d’inflexió en la introducció de la pràctica de la mediació en l’àmbit de l’Administració Local. Ofereix l’oportunitat de millorar les relacions entre l’Administració i la ciutadania, aportant qualitat i valor afegit al servei públic. D’aquesta manera es volen reduir els conflictes, agilitzar-ne la resolució i, sobretot, fomentar la confiança entre l’administració i la ciutadania.