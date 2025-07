Tarragona impulsa la construcció del primer cementiri civil i públic de la ciutat

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat el camí per construir el primer cementiri civil i públic de la ciutat. L'equipament s'ubicarà a la muntanya del Llorito en uns terrenys de 140.000 m2 de titularitat municipal i serà multiconfessional i laic. Es desenvoluparà en tres fases i en la primera té un pressupost d'1,8 milions d'euros dins la qual es farà un vial d'accés, les xarxes d'abastiment, un edifici de serveis, s'urbanitzarà el recinte i es construiran les unitats d'enterrament.

D'entrada hi haurà 270 unitats de nínxols a tres altures, 120 columbaris al prat, 80 a la paret, 20 sepultures a la gespa i es crearà una zona d'enterrament musulmana amb 24 sepultures. El projecte bàsic ja està fet i caldrà ara redactar el projecte executiu. L'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ha qualificat «d'anomalia» el fet que fins avui Tarragona només tingui un cementiri i que estigui gestionat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla.

Fins fa uns anys el consistori formava part de la societat que gestiona l'equipament, però en va sortir. Amb la construcció del nou cementiri es vol garantir un dret «universal». «Una de les poques competències pròpies que tenen els ajuntaments és tenir un cementiri, i Tarragona no ha complert», ha manifestat Viñuales. El batlle ha assegurat que l'equipament es gestionarà públicament.

Viñuales ha recordat que fins fa pocs anys el cementiri actual era únicament catòlic i això feia que hi hagués una reclamació històrica de la ciutadania per tenir un equipament públic i laic. També s'havia demanat des de diverses confessions religioses. El batlle fins i tot ha apuntat que persones que actualment estan enterrades al cementiri de Santa Tecla a contracor -pel fet que en el seu moment era catòlic- puguin ser exhumades i reinhumades al nou espai.

La presidenta d'Emserfumt -l'empresa mixta que gestiona els serveis funeraris de Tarragona-, Ivana Martínez, ha detallat que volen que sigui un lloc «agradable, còmode, que transmeti pau, verd i ecològic». Per això es posarà èmfasi en el paisatgisme i es plantaran espècies autòctones com l'olivera, el pi, el romaní o la farigola. Així, es pretén que sigui un gran jardí integrat a la natura.

A banda, una de les voluntats és que al nou cementiri també hi hagi un espai per a animals de companyia. Amb tot, no hi ha data per a la seva construcció. Aquest 22 d'abril el projecte passarà pel consell d'administració d'Emserfumt i, si s'aprova com està previst, al maig el ple municipal hi haurà de donar el vistiplau.