L’Armada Espanyola ha fet 42 escales al Port de Tarragona en set anys

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Creat: Actualitzat:

Des de l’any 2017, els vaixells de l’Armada Espanyola han fet 42 escales al Port de Tarragona, el que suposa una mitjana de més de cinc vaixells a l’any. «Una xifra testimonial si es compara amb els més de 2.300 vaixells mercants que fan escala cada any al Port de Tarragona», defensen des de l’Autoritat Portuària.

En el que portem de 2025, només un vaixell d’aquestes característiques ha arribat a la ciutat. El 2023 va ser l’any amb més escales militars, amb un total de 9, i l’any 2021 el que menys, amb només una escala.

L’arribada d’aquest tipus de vaixells acostuma a provocar rebombori entre la població. Això es va accentuar encara més durant els anys on el procés estava viu.

El Port recorda que «la part més important d’aquestes arribades són per carregar i descarregar material (vehicles) per a la realització de maniobres militars a l’Aragó, escales tècniques de missions a la Mediterrània o jornades de portes obertes».

«No és una base militar»

Preguntats sobre el pla de rearmament d’Europa i la possibilitat que les tropes espanyoles o de l’OTAN augmentin la seva presència al territori, des del Port recalquen que el de Tarragona «no és una base militar, com ho poden ser altres ports de l’Estat». «La presència de vaixells als seus molls és testimonial», afegeixen.

En aquest sentit, el Port explica que «el Ministerio de Defensa habitualment sol·licita escala al Port de Tarragona per a vaixells militars per dur a terme operacions ordinàries de logística (no de tràfic de mercaderies, però sí trasllat de material propi per a realitzar maniobres) o amb finalitats de recerca hidrogràfica».

Sobre la possibilitat que el rearmament europeu pugui ser una finestra de negoci, el Port ho té clar: «Aquesta situació no comporta una oportunitat de negoci. No és un port base ni tampoc el comerç lligat al sector és significatiu», manifesten.