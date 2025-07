La pizza estil Detroit ha tornat a fer història. Michigan Detroit Pizza ha conquerit per segon cop d'aquesta ruta el títol a Millor Pizza d’Espanya en el Pizza Combat, celebrat del 4 al 13 d’abril a la Tarraco Arena de Tarragona. La proposta revolucionària de la marca valenciana ha tornat a imposar-se en un duel èpic contra les tradicionals pizzes napolitanes i romanes, reafirmant el seu domini en aquesta vibrant competició nacional.

Després de la seva primera i comentada victòria a Alacant, Michigan Detroit Pizza ha repetit la gesta amb la seva ja llegendària creació: la pizza Emmy-B, una recepta que fusiona el millor del món de la pizza amb el més premiat de l’univers de les hamburgueses. Inspirada en la guardonada hamburguesa de Jenkin’s, elegida com la Millor d’Europa el 2023, aquesta pizza uneix ingredients com Black Angus USA Prime, cheddar fumat, cansalada bites, ceba caramel·litzada, cogombrets adobats, salsa koreana casolana i xarop de maple, tot això sobre una base de massa tipus focaccia amb vores de formatge extracruixents que ja són el seu segell distintiu.

Imatge de la pizza Emmy-B de Michigan Detroit Pizza que ha guanyat el Pizza Combat a Tarragona.Cedida

Més de 65.000 assistents i prop de 95.000 porcions venudes van marcar el ritme d’aquesta edició de Pizza Combat, que va reunir a 18 de les millors pizzeries d’Espanya. Entre elles, exponents de la tradició italiana amb masses fines, ingredients clàssics i herència centenària. Però va ser l’audàcia, la creativitat i el sabor explosiu de Michigan Detroit Pizza el que va conquerir el públic i li va donar la victòria una vegada més.

Foto de família dels responsables de Michigan Detroit Pizza, guanyadors a Tarragona del Pizza Combat.Cedida

Premi doble: sabor i innovació

A més del primer lloc, Michigan Detroit Pizza es va alçar també amb el premi a la Pizza Más Innovadora del campionat nacional Best Pizza Spain 2024, consolidant el seu paper com a pionera al sector. La seva proposta trenca esquemes i planteja una nova manera d’entendre la pizza: com una tela per a l’experimentació, sense límits ni fronteres culturals.

L’arribada de l’estil Detroit als paladars catalans ha estat tota una revelació. La seva textura esponjosa, la caramel·lització perfecta a les vores i l’audaç combinació de sabors han conquerit una audiència acostumada a les pizzes més tradicionals. I això no sembla aturar-se aquí: Pizza Combat continuarà la seva gira per Espanya, amb pròxima parada a Castelló a partir del 17 d’abril, portant el sabor de la competició a noves ciutats.