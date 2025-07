Conversar amb el bosc a través d’un piano

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Capturar l’essència dels boscos tarragonins en un àlbum musical. Aquest és l’objectiu marcat pel compositor Xavier Vallverdú en el seu primer disc Concert per a piano i bosc. Per fer-ho, el tarragoní s’ha acompanyat d’altres dos talents locals, Mercè Vallverdú a la part visual i Anna Fernández a l’estratègia de comunicació.

Aquesta creació pretén crear paisatges sonors sintètics a través de la improvisació al piano, tot «evocant l’essència del bosc a través del so i construir un diàleg efímer entre la música i la natura». A més, els dissenys i il·lustracions de Mercè Vallverdú transformaran aquesta experiència en una identitat visual pròpia.

El projecte va ser llençat el passat mes de març a través d’un Verkami, una plataforma per rebre donacions anònimes per finançar projectes. En només una setmana, la iniciativa va assolir un 50% de la seva recaptació objectiva.

Actualment, ja compten amb 1.205 euros rebuts de 34 aportacions diferents. Els participants d’aquesta iniciativa poden rebre recompenses com làmines del projecte, tote bags o samarretes, a més del disc en format físic i digital.

Els impulsors del projecte treballen amb l’objectiu d’arribar als 2.000 euros en donacions, un import que els hi permetria assumir la gravació d’estudi i la presentació del disc en un concert. El directe tindrà lloc el pròxim 10 de setembre al Teatre Magatzem, on conviden el públic a participar d’una «experiència única que combina música i natura».

Els impulsors del projecte destaquen que «els sons del bosc expliquen històries» i la improvisació del piano servirà com «una resposta a la veu de la natura». El resultat, apunten, és «una experiència oberta i una invitació a escoltar, sentir i interpretar lliurement». Les imatges de Mercè Vallverdú serviran per «donar forma per als ulls amb la melodia del bosc i del piano».

Més enllà d’aquest primer disc, els responsables asseguren que volen donar «continuïtat i evolució» al projecte. En aquest sentit, consideren la possibilitat d’«explorar noves formes de diàleg entre la música i la natura». «Aquest és només el primer capítol d’una història que volem continuar escrivint», remarquen els creadors.