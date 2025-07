Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'associació de víctimes de la repressió franquista a Tarragona insta el Govern a reobrir la tercera fossa de la ciutat, on calculen que hi ha almenys una desena d'inhumats.

La Direcció General de Memòria Democràtica apunta que treballen perquè pugui ser una realitat l'any vinent. «És un procés que és lent que necessita uns treballs tècnics, però pel que ha dit el director, estan molt avançats», ha afirmat Montserrat Giné, presidenta de l'entitat.

Segons Xavier Menéndez, la intervenció té dificultats «logístiques» que responen a la ubicació de la fossa neutra, on és complicat accedir-hi amb la maquinària necessària. D'altra banda, un estudi recent ha permès sumar 846 morts de la guerra civil espanyola a les fosses comunes de Tarragona.

En el tradicional homenatge a les víctimes de la repressió franquista, celebrat aquest diumenge al cementiri de Tarragona, s'ha fet un minut de silenci en record de totes les persones que van perdre la vida durant la Guerra Civil espanyola i la postguerra.

Familiars del Camp de Tarragona però també de les Terres de l'Ebre s'han acostat fins aquest punt per honrar la memòria dels seus avantpassats en un acte emotiu on tampoc han faltat les ofrenes florals al grup escultòric 'Dignitat'.

A Tarragona hi ha localitzades i senyalitzades quatre fosses comunes on es té constància que hi ha inhumades persones afusellades per la repressió franquista. Tres anys i mig enrere, l'associació de víctimes de la repressió franquista a Tarragona va demanar formalment l'obertura de la fossa 3 o fossa neutra, ubicada al capdamunt del recinte del cementiri.

En l'acte d'aquest diumenge, l'entitat ha instat al Govern a avançar en els tràmits corresponents per reobrir aquesta fossa comuna, una petició que ha estat ben rebuda per part de la Direcció General de Memòria Històrica. Així, davant del públic present, la presidenta de l'entitat Montserrat Giné, ha explicat que els treballs per fer aquesta intervenció estan «molt avançats».

Segons el director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, la proposta es continua estudiant i podria convertir-se en una realitat l'any vinent. Prèviament, s'ha fet un estudi històric exhaustiu dels canvis que ha patit el cementiri.

Alhora, Menéndez ha assenyalat les dificultats «logístiques» que comportaria una actuació en aquest punt del recinte funerari, a causa de la maquinària requerida. «Està en un costat del cementiri que té autèntiques dificultats a l'hora de moure'ns, moure la terra, etcètera. Ho estem estudiant i de seguida que tinguem una decisió presa, ho parlarem amb l'associació», ha indicat Menéndez. Paral·lelament, encara no s'ha parlat sobre aquesta qüestió amb la propietària dels terrenys, l'Arquebisbat de Tarragona.

El cas de l'Elisa Cardona, l'única dona afusellada a Tarragona

L'associació de víctimes de la repressió franquista a Tarragona calcula que en aquesta fossa comuna hi hauria com a mínim les restes mortals d'una desena de persones. Una d'elles podria ser l'Elisa Cardona Ollé, natural de Duesaigües, l'única dona afusellada pel franquisme a Tarragona.

Les seves nebodes, la Pilar i la Montserrat Camarassa, estan convençudes que la seva tieta va ser un cap de turc del franquisme. Tal com recorden, l'Elisa treballava en un hotel on s'hostejaven capellans, que la van denunciar per delatar-los. «Sempre he pensat que va ser un afusellament perquè les dones callessin, va ser un cap de turc», ha apuntat la Pilar.

Més de vuit dècades després del seu assassinat, la família continua reclamant justícia i lamenta el silenci que es va instaurar a la societat a l'hora de buscar la veritat en casos com els seus. «Crec que si hagués estat un home, això hagués estat diferent. En ser una dona, va ser com un doble afusellament, la pena va ser molt més grossa», ha recordat emocionada.

De moment, la Direcció General de Memòria Democràtica no concreta en quin moment podria avançar en la reobertura de la tercera fossa comuna, si bé indica que estan treballant-hi. Per la seva part, l'associació de víctimes ha posat a disposició tot el material genètic del qual disposen per facilitar la recerca. «Només que tinguem la possibilitat de fer un encreuament positiu, ha valgut la pena tot l'esforç», ha asseverat Giné.

Un estudi suma nous noms a les víctimes del franquisme

Paral·lelament, un estudi recent de la Direcció General de Memòria Democràtica ha permès sumar 846 morts de la guerra civil espanyola a les fosses comunes de Tarragona, a més d'afegir nova informació relacionada amb l'hospital de la Savinosa de la ciutat en aquest període històric. En total, la xifra de morts i assassinats durant la guerra civil espanyola i la repressió franquista a Tarragona s'eleva fins a les 2.342 persones.

La fossa comuna de Tarragona ha acollit l'homenatge envers les víctimes de la repressió franquistaACN

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, assenyala el plafó on consten les víctimes de la repressió franquista enterrades a una de les fosses comunes de TarragonaACN