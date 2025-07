El manga, l’anime i el cosplay tornen a Tarragona amb l’ExpOtaku 2025

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà els dies 3 i 4 de maig l’ExpOtaku Tarragona 2025, una de les cites més esperades per als amants del manga, l’anime, els videojocs i la cultura japonesa.

Enguany, durant els dos dies del saló, els visitants podran fer-se fotografies a photocalls temàtics inspirats en sèries com Boku no Hero Academia, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba i One Piece.

Dissabte 3 de maig l’horari serà de 10 del matí a 9 del vespre mentre que diumenge 4 de maig el recinte obrirà de 10 del matí a 8 del vespre.

Les entrades anticipades ja es poden adquirir online amb un preu de 9 euros per un dia o 16 euros per dos dies i els menors de 4 anys hi podran accedir de manera gratuïta.

A partir del mateix 3 de maig també es podran comprar les entrades a la taquilla física i digital amb un preu de 10 euros per un dia o 18 euros pels dos dies.