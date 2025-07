Tarragona projecta una Estació Central Intermodal: «S’optimitza la inversió»

Estació Central Intermodal. Aquest és el nom que rep l’estació que l’Ajuntament de Tarragona projecta a l’Horta Gran, en els terrenys pròxims al restaurant Tritón. Tal com va avançar el Diari Més, el consistori estava estudiant la viabilitat d’ubicar a l’entorn una estació intermodal en el marc d’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Doncs bé, la conclusió és favorable. L’estudi final, al qual ha tingut accés aquest mitjà, exposa que la millor opció és fer-la a Tarragona i no a Vila-seca, com s’havia acordat fins ara. En aquest sentit, el govern municipal tarragoní havia defensat que les dues estacions podrien ser compatibles, fins aquesta setmana.

Així, l’Ajuntament proposa una anella ferroviària amb una estació «de referència». La voluntat és que per l’Horta Gran passin totes les línies de rodalies i que estigui connectada amb el futur TramCamp. També es planteja un baixador al Campus Catalunya de la URV i a la Vall de l’Arrabassada.

Amb l’estació, defensa el document, es reduirà a un únic transbord la connexió amb l’AVE des de totes les estacions del Camp de Tarragona. A més, permetria el pas de trens de mitjana i llarga distància pel centre de la ciutat i alliberaria el corredor del Mediterrani per al trasllat de mercaderies.

Aquest pas es complementaria amb la construcció d’un o dos ponts sobre el riu Francolí, cap a Ponent, que permetria la sortida de les mercaderies provinents del Port. Amb tot, l’estudi indica que l’estació a Horta Gran milloraria la intermodalitat perquè, per començar, donaria servei a més població.

1.000 contra 42.000

L’estudi analitza la cobertura de població en un rang d’1,5 km i conclou que la de Vila-seca cobriria 1.076 persones, mentre que la de Tarragona cobriria 42.407. A més, es destaca que els nous sectors de desenvolupament que es preveuen al POUM augmentaran encara més aquesta població usuària, fins a les 63.732 persones.

El document encarregat per l’Ajuntament de Tarragona afegeix com a argument els grans atractors de mobilitat, com la Universitat, l’Hospital o altres centres educatius. «Es contribuiria a una mobilitat més sostenible per a accedir a aquests equipaments», s’exposa.

Una altra raó que esgrimeix el consistori són les empreses que entrarien a l’àrea de cobertura de l’estació, en un rang de 2 quilòmetres. Així, es calcula que l’Estació Central Intermodal donaria servei a 4.825 treballadors.

Més que Reus i Vila-seca

Per últim, el document de viabilitat exposa un últim argument: l’estació actual de Tarragona té més viatgers anuals que les de Reus i Vila-seca juntes. Segons dades d’Adif de l’any passat, les estacions dels dos municipis van sumar 141.957 usuaris de llarga distància i 1.348.385 de mitja distància.

A Tarragona, l’estació va registrar 157.658 viatgers de llarga distància i 2.013.890 de mitja distància. «La proposta optimitza la inversió al col·locar l’estació on hi ha més usuaris de tren i on hi ha mancances. I no s’acumulen cinc estacions seguides», conclou l’estudi.

Viñuales-Govern

Tota aquesta proposta és la que recentment l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha presentat al Govern de la Generalitat, segons ha pogut saber el Diari Més. Concretament, en les diferents reunions que ha mantingut amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau. El batlle remarca que és una qüestió «totalment tècnica» i no política.