Mercats amplia la querella i inclou a tota l’excúpula d’Espimsa pel desfalc de 36.000 euros

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Creat: Actualitzat:

Mercats de Tarragona presentarà en tres setmanes la denúncia a fiscalia per un desfalc de 36.000 euros dels anys 2014 i 2018. Tal com va avançar Diari Més, la querella apuntarà a l’excap de comptabilitat i a l’exgerent de l’empresa municipal, però ahir, fonts coneixedores del cas van assegurar que Mercats també inclourà el nom de l’exadjunta a la gerència. Per tant, la querella anirà contra l’excúpula d’Espimsa (antiga nomenclatura de l’empresa de mercats).

El desfalc de 36.000 euros es va produir en dos episodis: l’any 2014, haurien desaparegut de la caixa més de 20.000 euros en efectiu corresponents al pagament del Gremi de Firaires per la Fira d’Abril; i l’any 2018, s’haurien retirat uns 15.000 euros procedents dels caixers de pagament de la part inferior del Mercat Central.

La presidenta de Mercats i consellera de Comerç de l’Ajuntament, Montse Adán, i l’actual gerent, Dani Milà, van comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació per a donar més explicacions sobre la denúncia. «Ens sap molt de greu que el nom de Mercats torni a tacar-se, però és la nostra feina vetllar per la transparència i per això portarem a fiscalia aquest cas», va expressar Adán, qui es va mostrar «dolguda» per un nou cas d’irregularitats a Mercats.

Actualment, hi ha un procés judicial obert, relacionat amb les targetes de crèdit de l’excúpula de l’empresa municipal, tal com va destapar Porta Enrere. Amb aquesta denúncia, serien dos els processos judicials relacionats amb Espimsa.

5 anys falsejant

L’excap de comptabilitat explicava ahir a Diari Més que ell mateix va ser qui va alertar a Milà del cas, mentre que oficialment es manté que va ser l’empresa auditora qui va detectar el desfalc. L’actual gerent va detallar que entre els anys 2014 i 2019 l’arqueig de caixa es va falsejar per tal que l’empresa auditora no detectés que faltaven diners.

L’any 2020 va guanyar el concurs d’auditoria una altra empresa, però no feia arquejos de caixa com a mètode de comprovació dels comptes anuals perquè «l’empresa auditora decideix què fa i què no i va creure que amb els altres mètodes que duien a terme ja n’hi havia prou», va explicar Milà.

«Pagar els plats trencats»

Cal recordar que l’excap de comptabilitat assegurava que «vaig avisar l’antic gerent del desfalc i em va dir que continués amb la meva feina». Des de Mercats es té la sensació que l’exresponsable dels comptes «ha pagat els plats trencats» perquè «sempre ha col·laborat amb nosaltres en els casos d’irregularitats que han anat sortint».

Malgrat tot, fonts coneixedores de la situació recalquen que «no s’entén per què no va explicar aquest desfalc abans i ho va fer fa poques setmanes, just abans de jubilar-se». Seria aquest dubte el que ha dut Mercats a relacionar-lo a ell també com a responsable de la sostracció dels diners.

El gerent de Mercats, Dani Milà, calcula que en unes tres setmanes el cas arribarà a mans de la fiscalia, qui acabarà decidint si hi ha prou indicis per a iniciar el procés judicial contra tota l’excúpula d’Espimsa o bé d’una part. Per altra banda, des de Mercats es reitera que, en cas que durant l’auditoria acabin sortint més irregularitats, «les posarem en coneixement de la justícia».