L’Audiència de Tarragona obliga a reobrir la instrucció de la peça separada que investiga els presumptes vessaments d’IQOXE al mar des del 2017 fins a l'explosió a la planta de la Canonja, el 14 de gener de 2020. El tribunal ha estimat el recurs d’apel·lació presentat per la Fiscalia, en el qual demana que el Jutjat d’instrucció número 1 de Tarragona citi a declarar novament els agents dels Mossos d’Esquadra que van intervenir en els informes enviats a l’Institut Nacional de Toxicologia.

«L’acusació pública planteja interrogants en relació amb els atestats dels Mossos i els dictàmens de l’Institut Nacional de Toxicologia que mereixen ser aclarits», argumenta la magistrada, que ja no ha valorat els recursos de les defenses dels investigats.

Segons la resolució que ha tingut accés l’ACN, les diligències demandades pel fiscal de medi ambient es consideren «essencials» perquè el seu resultat podria determinar si hi ha encaix en el delicte contra el medi ambient pels quals estan investigats alts càrrecs i treballadors d’IQOXE. De fet, la jutgessa de la secció segona de l’Audiència assenyala que s’han de resoldre els dubtes per determinar si concorren els «elements típics» del delicte de l’article 325 CP.

«Resulta precís aclarir la composició real dels vessaments, la seva capacitat lesiva o potencialment lesiva pel medi ambient, explicar els càlculs que s’han efectuat, el tipus de substància implicada o els efectes de l’abocament, la raó i l’origen de les dades que s’han traslladat a l’Institut Nacional de Toxicologia per l’elaboració del segon informe», argumenta la magistrada.

Per això, la jutgessa considera que les declaracions dels Mossos d’Esquadra poden ser «molt rellevants» a l’hora de valorar si hi ha indicis «suficients o no» de la comissió de l’il·lícit penal que té per objecte aquesta peça separada. «El recurs del fiscal ha de ser estimat, s’ha de rebre la declaració dels Mossos que van intervenir en l’emissió dels informes i atestat final», sosté. Així mateix, indica que en funció de la informació obtinguda de les declaracions dels agents, també haurà de tornar a declarar el perit de l’Institut Nacional de Toxicologia.

Recurs de Fiscalia

Fiscalia va presentar un recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del 9 d’abril de 2024 que desestimava el recurs previ de reforma contra l'obertura del procediment abreujat del 7 de desembre de 2023 - previ a l'obertura de judici oral contra IQOXE i sis dels seus responsables-. En el seu escrit, el fiscal de medi ambient argumenta que la instrucció es troba «inconclusa» i que és «absolutament imprescindible la pràctica de les diligències d’investigació».

L’argument del ministeri públic és que l’informe de l’Institut Nacional de Toxicologia i l’atestat dels Mossos contenen afirmacions «nuclears» que s’han «d’aclarir» per determinar si es van produir danys o si hi va haver un risc greu arran dels presumptes vessaments contaminants. «Es desconeix l’afectació real al medi, ja que en l’informe de la força actuant no es menciona els valors d’immissió de les substàncies tòxiques existents en el medi marí pels abocaments d’IQOXE, referint que l’informe de Toxicologia dona per bones les dades de Mossos», subratlla el fiscal. Davant d’això, insisteix, que els informes estan «incomplets».

Els recursos de les defenses, sense valorar

La magistrada no ha entrat a valorar els recursos d’apel·lació presentats per les defenses dels investigats. En concret, dels directius de la companyia, José Luis Morlanes i José Manuel Rodríguez, i del responsable de tecnologia i del laboratori, Cèsar Sanz, així com del cap del Departament de Serveis Generals, cap de Seguretat, Medi ambient, Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat, Gerard Adrio i del responsable del laboratori de l'empresa, Manuel Montoro. «Estimat el recurs formulat pel ministeri fiscal no té objecte entrar en l’anàlisi de la resta de recursos en atenció al seu objecte en els termes referits en el fondament del dret primer d’aquesta resolució», ha exposat.