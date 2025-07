La concessionària del trenet turístic porta l’Ajuntament de Tarragona als jutjats

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El trenet turístic farà parada als jutjats. L’empresa encarregada de la seva gestió —RJ Autocares— ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l’acord del ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona del 15 de novembre de 2024 que desestimava la petició de la companyia de rebaixar el cànon anual que han de pagar per l’explotació d’aquest servei. Concretament, la concessionària reclamava abaixar-lo fins als 60.000 euros; és a dir, un 13% de l’import que es va acordar inicialment.

El setembre del 2020, es va adjudicar l’explotació del trenet turístic a RJ Autocares per un termini de 10 anys i amb un cànon anual de 450.000 euros. Aquest va ser el preu que va proposar la mateixa empresa i que li va servir per guanyar el concurs públic per a gestionar el servei. En l’expedient de la licitació, s’explica que «el concessionari va confirmar i ratificar el cànon que havia presentat en l’oferta». La concessió es va formalitzar el 31 de maig del 2021, tot i que l’adjudicatària no va iniciar la seva activitat fins a l’11 d’abril del 2022, un any després.

Quatre dies abans, l’empresa havia presentat un escrit a l’Ajuntament en el qual sol·licitava una adequació del cànon per «circumstàncies sobrevingudes i extraordinàries». En aquest sentit, al·legaven que la pandèmia per la covid i l’esclat de la guerra d’Ucraïna van fer minvar l’arribada de creueristes a la ciutat i el trenet en patiria les conseqüències. Per aquest motiu, demanaven rebaixar el cànon anual dels 450.000 als 60.000 euros.

El gener del 2024, el departament de Pressupostos i Comptabilitat va rebutjar aquesta petició. També ho va fer el Cap de gestió de Patrimoni, amb l’aval del Secretari General. RJ Autocares va presentar al·legacions i va reiterar la seva demanda de modificar el cànon, que va tornar a ser desestimada el 15 de novembre de 2024 per acord del consell plenari. Davant aquesta decisió, la concessionària ha interposat un recurs davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona. L’Ajuntament hi compareixerà per a defensar els seus interessos.

Un deute d’1,2 MEUR

Segons fonts municipals, RJ Autocares li deu 900.000 euros per l’explotació del servei del 2022 i 2023. La companyia només n’hauria pagat 105.000. A més, l’Ajuntament reclama a la concessionària els 450.000 euros del cànon corresponent al 2024. A principis del 2025, l’Ajuntament va iniciar el procés de revocació del contracte —que haurà de ser aprovat pel ple— per fer una nova licitació. Els tràmits, però, han quedat en standby a causa del plet judicial.