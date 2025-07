Viñuales preveu que el contracte de la neteja de Tarragona pugui començar al juliol

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona preveu que el nou contracte de la neteja pugui començar a executar-se aquest juliol. Així ho va afirmar ahir l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales. L’endemà de conèixer que el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades per GBI Paprec, la guanyadora del concurs públic, el batlle va expressar que és una «bona notícia». «Hi va haver moltes veus que ens deien que el procés s’aturaria. Ens van dir de tot. Però, de moment, el que vam dir s’està complint», va reblar Viñuales.

El govern municipal portarà al ple del 24 d’abril la proposta perquè Urbaser assumeixi el servei de la neteja. Ahir, es va convocar una junta de portaveus per a tractar la resolució. «És cert que, contra aquesta adjudicació, tothom intentarà de nou presentar un recurs especial davant el Tribunal Català de Contractes. Nosaltres creiem que el que passarà és que s’admetrà a tràmit el recurs i que després es resoldrà desfavorablement», va indicar l’alcalde.

A nivell de terminis, Viñuales va exposar que el tribunal acostuma a pronunicar-se en un plaç d’uns dos mesos. Així, si es compleix aquesta previsió, l’Ajuntament adjudicarà aquest abril i el contracte arrencaria a funcionar al juliol. «Ja s’ha parlat d’això. Ja es va resoldre. Seria reiniciar in eternum un procediment que mai acabaria. Seria un absurd jurídic», va sentenciar l’alcalde.

FCC Medio Ambiente, actual concessionària del servei i que va quedar tercera en el concurs públic, es planteja presentar recurs al Tribunal Català de Contractes si s’acaba adjudicant a la segona classificada. També ho pot fer GBI Paprec. «Nosaltres el que volem és una Tarragona més neta. Tenim un contracte de fa 24 anys. Com ha canviat el món en 24 anys? Imaginin-se en un contracte com aquest, tan important. Reconec que la concessionària ha fet esforços, però necessitem actualitzar-lo», va afegir el batlle.

«Està ben feta»

Viñuales va defensar que els tribunals donen la raó a l’Ajuntament i que la licitació «està ben feta». En aquest sentit, l’alcalde va apuntar contra els grups municipals que demanaven que es reiniciés tot el procés. «Això no seria només il·legal, sinó que seria una prevaricació administrativa. La llei diu que per a començar altre cop el procés ho ha de dir expressament la resolució del Tribunal Català de Contractació. Nosaltres vam seguir el criteri d’Intervenció, Secretaria General, del cap de Contractació i de Neteja. El Tribunal ens està donant la raó», va exposar Viñuales. «És un pas més per tenir la ciutat neta que tots volem», va concloure.