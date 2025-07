El trasllat de la Laboral a Campclar convenç a mitges els grups municipals

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El trasllat de l’antiga Universitat Laboral a Campclar convenç a mitges els grups municipals. Si bé l’operació urbanística es veu amb bons ulls entre la majoria de consellers, la forma de fer-ho genera discrepàncies. «No pot ser un canvi a pitjor. Volem poder fer una Laboral igual de gran i de ben connectada que l’actual», va defensar Xavi Puig, conseller d’ERC.

En aquest sentit, Nacho García, conseller d’Urbanisme, va exposar que l’actual recinte educatiu disposa de 50 hectàrees, la majoria de les quals sense ocupar. «Al trasllat, es contemplen 7,5 Ha d’ocupació directa per fer l’operació ja. Però s’ha ofert més terreny per a poder-hi fer altres serveis com els de residència o altres», va explicar García.

Des del grup municipal de Junts, el conseller Jordi Sendra va apuntar que «la ciutat s’ha de relligar per Ponent i la Laboral ho facilitarà». Qui es mostra desconforme amb el trasllat és Javier Gómez, regidor no adscrit. «Perdre la Laboral ens hauria de fer estar de dol durant anys. No es recuperarà. I és una gran contradicció. Si és perillós per uns, és perillós per tots», va expressar Gómez.

Pel que fa al futur barri tecnològic, al Francolí, Sendra va criticar que «s’hi vulguin construir habitatges quan el que hauríem de fer és allunyar-nos i no apropar-nos a la química». ERC defensa que el Francolí ha de ser el «punt de trobada» de la ciutat.