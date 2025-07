El Port de Tarragona bat el seu rècord de tràfic de cru de petroli i productes químics

Publicat per ACNEfe Creat: Actualitzat:

El Port de Tarragona ha tancat el 2024 amb un moviment de 32,3 milions de tones de mercaderies, el que representa un 2,5 menys que l'any anterior. Els tràfics estructurals de la infraestructura portuària han assolit rècords històrics, com és el cas del cru del petroli.

Els cereals, per la seva part, han registrat el seu millor any, mentre que els productes químics han crescut més d'un 80%. Amb tot, el Port de Tarragona es referma com el sisè port estatal per mercaderies mogudes. En relació als resultats econòmics, s'han assolit ingressos per valor de 60,75 milions d'euros, el que suposa "un retorn a la normalitat després d'un exercici excepcional" de 2023 marcat pel tràfic de cereals.

Segons l'Autoritat Portuària, les xifres denoten que el port ha recuperat "la normalitat" amb 32,3 milions de tones de mercaderies terrestres i marítimes. Un resultat que la infraestructura portuària atribueix al "bon comportament" dels tràfics tradicionals, especialment els líquids a doll (amb més de 20 milions de tones), i els sòlids a lloure, com les mercaderies agroalimentàries.

En el cas del cru de petroli, s'ha batut el màxim històric aconseguit el 2023 (de 9,79 milions de tones). Al llarg de 2024 s'ha registrat un augment de l'1,8%, fins arribar als 9,96 milions de tones. També ha batut rècords el creixement de productes químics, d'un 80,7%.

Amb aquestes dades, els productes químics s'han situat al 2024 com la tercera mercaderia amb més moviment al recinte portuari tarragoní, englobant un 11,2% del tràfic total. El segon tràfic del Port de Tarragona han estat els cereals i les farines, que han sumat 5,67 milions de tones. Els cereals representen el 17,9% del total de mercaderies que es mouen pels molls tarragonins.

En canvi, el carbó i el coc de petroli han experimentat una reducció del 44,7% el 2024 amb 747 mil tones, quedant fora dels 10 principals grups de mercaderies del Port. El descens correspon al tancament progressiu de les centrals tèrmiques i la substitució per opcions amb menys impacte ambiental.

Per contra, un dels tràfics que està substituint el carbó és el mineral de ferro, que va estrenar una línia regular per al transport d'aquest producte l'agost passat. En total, s'han sumat 660 mil tones provinents del Brasil. Pel que fa als vehicles, la tendència a l'alça es manté després de la pandèmia, amb un creixement de l'1,3% i les 221.514 unitats.

D'altra banda, la temporada de creuers al Port de Tarragona ha tancat amb rècord històric de 136.850 passatgers i 63 escales, el que suposa un 19% més que l'any anterior. Amb tot, els ingressos de l'Autoritat Portuària de Tarragona han superat els 60,75 milions d’euros i els 6,64 milions d'euros de beneficis abans d'impostos.