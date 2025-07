L’Ajuntament de Tarragona tindrà cinc jardiners més i augmentarà els dies de servei

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El nou contracte de jardineria dels espais públics de la ciutat preveu comptar amb 75 treballadors, 5 més que en l’anterior contracte. Així, el servei també treballarà els caps de setmana. «Estem d’enhorabona. Hem rebut molt bones ofertes. Una de les fites estratègiques que tenim com a govern és reforçar, dignificar i professionalitzar com es mereix el manteniment dels nostres espais verds», va exposar ahir Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, en l’acte de presentació del nou contracte.

Es preveu un seguit de millores per actuar anualment sobre 4.000 m2 de superfícies arbustives, sobre 2.000 m2 de gespa, millorar fins a 3.250 metres de xarxa de reg així com la plantació de 350 arbres nous cada any durant la vigència del nou plec. «La jardineria és més complexa del que pot semblar i té una afectació molt important a la via pública. L’impacte serà immediat en la imatge dels nostres carrers i places», va apuntar Viñuales.

El nou text inclou un pla de xoc previst pels primers 6 mesos d’implantació per condicionar les jardineres de la ciutat així com tot el mobiliari urbà dels espais verds que han patit en els darrers temps actes de vandalisme o ús inadequat de part dels usuaris.

Sequera

«Amb la sequera dels últims anys hi ha zones que han patit molt. Per exemple el Parc Francolí o Camp de Mart. La millora del reg inclosa al contracte era molt necessària», va apuntar Guillermo García, conseller de Medi Ambient. El nou contracte entrarà en vigor abans de l’estiu. La vigència serà la mateixa que l’anterior, 2 anys amb possibilitat de prorrogar dos més. L’import d’adjudicació passa de 3,6 milions d’euros a 3,9 milions d’euros.

Per últim, el nou contracte inclou la creació d’una nova aplicació a on es trobarà tota la informació sobre el patrimoni vegetal de la ciutat des del nom dels diferents arbres que hi pot trobar a la via pública fins a conèixer els detall dels treballs que en aquests s’hi fan.