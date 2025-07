Els Pets, Pasión Vega, Rozalén i 'La Bohème', plats forts del Festival Camp de Mart de Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Festival Camp de Mart de Tarragona oferirà 22 propostes culturals del 20 de juny al 14 d'agost amb el teatre auditori del Camp de Mart com a principal escenari. Pel certamen hi passaran artistes com Els Pets, Pasión Vega, Rozalén, Julieta o l'òpera La Bohème de Puccini interpretada pels Amics de la Lírica amb el baríton tarragoní Àngel Òdena com a director artístic i la soprano Ainhoa Arteta com a solista.

A banda també hi haurà propostes de dansa -com Sonoma de la companyia La Veronal- i una programació de tardes de circ en família amb tres propostes internacionals. Tampoc hi faltarà el tradicional concert de la Banda Unió Musical, que al Teatre Tarragona interpretaran bandes sonores cinematogràfiques de Hans Zimmer i John Williams.

«Fem una aposta per portar espectacles de gran format. S'està impulsant perquè sigui una de les cites claus de l'estiu», ha destacat Guillem Rius, programador del Festival Camp de Mart. Per la seva banda, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha indicat que busquen «un equilibri» entre les diferents disciplines escèniques per tal que «tothom hi pugui trobar un espectacle on s'hi senti a gust» i ha subratllat que la programació és paritària.

Els Pets estrenaran l'edició d'enguany amb un doble concert el 20 i 21 de juny on repassaran quatre dels seus discs més celebrats -dos en cada concert-. Serà a més un «concert accessible», ja que hi haurà traducció en llengua de signes, subtítols en directe, un bucle magnètic i so amplificat per a persones amb dificultats auditives. També ho serà el de Rozalén, que portarà a Tarragona la gira El Abrazo, homònim del seu darrer disc, el 2 d'agost. Per la seva banda, Pasión Vega oferirà el 19 de juliol l'espectacle Lorca Sonoro, homenatge al poeta i emmarcat en el seguit d'actes que organitza l'ajuntament en commemoració del 90è aniversari de la visita de Lorca a la ciutat.

La programació inclou concerts que es faran al bar del Camp de Mart, dins del cicle Refugi Sonor, com el dels balears Oso Leone, el dels asturians Galgo o la basca Verde Prato. L'excepció serà el concert de Tarta Relena, que serà al teatre auditori del Camp de Mart. Pel que fa a la dansa, més enllà de la proposta de La Veronal, Sol Picó exhibirà Carrer 024 a la plaça Verdaguer, en un espectacle gratuït el 28 de juny a la nit. Finalment, el 14 d'agost se celebrarà la Nit Jove, al Teatre Auditori del Camp de Mart on hi haurà els concerts gratuïts de Julieta, Las Ninyas del Corro i Mama Dousha.