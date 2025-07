Els autors de Cossetània, a punt per Sant Jordi

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El fet que enguany Sant Jordi s’escaigui just després de Setmana Santa ha fet avançar la tradicional trobada d’autors que cada any organitza el 9 Grup Editorial, empresa que aplega diversos segells, encapçalats per Cossetània. Aquest any la reunió es va celebrar aquest dimarts a la Casa Canals de Tarragona.

Durant la trobada el director del grup, Jordi Ferré, explicava que el fet que enguany el 23 d’abril quedi tan a prop de la Setmana Santa és un repte per al sector. «Per a nosaltres els dies previs són molt importants. Enguany tenim Divendres Sant i després diumenge i Dilluns de Pasqua de festa, així que només ens queda dissabte abans de Sant Jordi. Veurem de quina manera es pot compensar», afirmava.

Aquest 2025 el grup arriba al 23 d’abril amb prop de 170 títols publicats durant tot l’any. És una xifra explicava Ferré, «molt elevada i estable», per bé que «allunyada del creixement que havíem tingut en els primers anys de l’editorial». Entre les grans apostes del grup per aquest Sant Jordi hi ha el llibre Cristina Serret Alonso De la Garrotxa a Can Putades, vinculat a tres creadores de contingut en català amb gran èxit a les xarxes socials; Esmorzar de forquilla, d’Albert Molins, impulsor de l’App Esmorzapp, o Pastors i ramats, de Pep Puig i Xavier Bayer, que recull les vivències de disset pastors i pastores, i que està basat en la sèrie emesa pel Canal 33. Així i tot, el grup editorial compta amb un catàleg extens on hi són presents els llibres de natura, la narrativa, l’assaig, els premis literaris i les apostes infantils.

Entre aquestes últimes hi ha el conte Les margarides blanques, d’Olga Xirinacs i Pilarín Bayés, que a més és un llibre solidari amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, o la col·lecció del Patufet, el long seller signat per Roger Roig i Hugo Prades que, des que es va posar en marxa ara fa tretze anys, ja ha venut més de 200.000 llibres comptant tots els títols així com les reedicions.

Una altra de les apostes del grup són els llibres de muntanya i excursionisme. En aquest apartat el catàleg d’enguany incorpora la Guia per iniciar-se en l’ornitologia i la guia Orquídies de les Muntanyes de Prades, a més del llibre Valls-Kenya 74, que recull la proesa de set joves que en poc més de tres mesos van recórrer 14.000 km creuant el continent africà. En l’apartat d’assaig, Enric Pujol signa Nàstic inèdit, amb un recull de 600 històries del club, i Carles Singla fa un treball similar amb Mirador indiscret, en què relata anècdotes, rumors i xafarderies de la història petita de la Catalunya dels anys 30. En l’àmbit de narrativa, el grup incorpora les últimes novel·les d’autors com Albert Pijuan, Cristina Canamases, Roser Vidal, M. Victòria Lovaina o Eva Vilanova.