La construcció de més habitatges a Llevant, la clau de volta per a aprovar el POUM

Fer que Tarragona creixi per Llevant. Construir-hi més habitatges, en una zona on podria haver-hi força demanda. O mantenir el litoral tarragoní tal com és, accessible per a tothom. O ambdues coses. Aquesta pot ser una clau de volta a l’hora d’aprovar el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Així es va desprendre de la taula rodona dels grups municipals de l’Ajuntament organitzada ahir per la Cambra de Propietat Urbana. Els partits polítics discrepen sobre la idoneïtat de créixer cap a Ponent o cap al litoral o per les dues zones. «La nostra proposta és un POUM de cohesió urbana. Per acabar amb les distincions entre les diferents zones de la ciutat», va exposar Nacho García, conseller d’Urbanisme.

Sobre el paper, tots els grups estan d’acord amb aquesta cohesió, però de diferent forma. «El ciutadà de Tarragona ha de poder escollir on viure. És important que ho pugui fer a Llevant. Apostem per urbanitzar el Vinyet i desenvolupar el Llorito», va apuntar Jordi Sendra, conseller de Junts. En una línia semblant, es va expressar Javier Gómez, regidor no adscrit.

«S’ha de créixer amb la mateixa força a Ponent que a Llevant. La Budallera o el Llorito són grans oportunitats. Crear-hi urbanitzacions permetria a l’Ajuntament tenir unes 70 hectàrees més de parcs públics», va afirmar Gómez. Uns plantejaments que no comparteix en la seva totalitat Esquerra Republicana de Catalunya. «Ara tenim un litoral que és de tots. Si creem un Benidorm, devaluaríem molt la ciutat. Té més valor fer una feina d’Urbanisme que doni valor a entorns que ara no en tenen», va defensar Xavi Puig, conseller d’ERC.

Per la seva banda, el Partit Popular critica l’aposta per Ponent. «S’aposta per aquesta zona quan no hi ha demanda d’habitatge. Si no hi ha un retorn a la inversió, cap promotor hi construirà», va dir Álvaro José Caravaca, conseller del PP. I el grup de VOX aposta per alliberar sòl i donar facilitats a la iniciativa privada. Des del grup d’En Comú Podem no es va poder assistir a la taula rodona per motius personals.

Sense data

L’Ajuntament avança en els cinc estudis preceptius del POUM, que té adjudicats a empreses externes. El govern municipal preveia aprovar inicialment el planejament urbanístic a principis d’any, però tot apunta que el tràmit s’allargarà.

«La data és encara incerta. Millor fer-ho bé, que no fer-ho ràpid», va expressar García. L’executiu socialista té coll avall que no podrà comptar amb els vots de PP i Vox, que mostren un gran desacord amb la proposta. La resta de grups però, tot i les desavinences, expressen la voluntat de diàleg i de no tenir «línies vermelles».

«Tenim la intenció d’entendre’ns. Sentim el POUM com nostre», va expressar Puig, qui va treballar en el planejament durant l’anterior mandat. «Tenim una reunió pendent amb el govern. Per a nosaltres també és important que el tramvia no es quedi a mitja ciutat i que arribi a Llevant», va defensar Sendra.

«Crec que les zones verdes prendran pes amb la proposta del POUM. Ara bé, si no es pot créixer per Llevant, naixerà mort des del principi. El meu vot anirà en consonància amb si es poden incloure esmenes en aquest sentit», va exposar Javier Gómez.

L’últim de creixement

Un apunt que ha fet sovint el govern municipal és que aquest POUM serà l’últim de creixement. «Vol ser un pol de canvi. El planejament té visió metropolitana. Un exemple és l’estació intermodal, pensada per servir no només Tarragona sinó altres municipis. Serem encara més capital», va apuntar García. «Val la pena treballar-hi per no anar a unes altres eleccions marcades per l’Urbanisme», va concloure Puig.