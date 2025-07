Compartint àpats i experiències

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Aquest és un curs especial per a l’escola Mare Nostrum, i és que el centre celebra 50 anys. A més d’aprofitar l’efemèride per recordar el seu passat, el centre també commemora aquest mig segle d’història amb la mirada posada al futur, però sense perdre de vista el present. «El fet d’arribar a fer 50 anys és un indicador que les coses s’estan fent bé, que hem sabut mantenir l’essència. Ara volem mantenir aquesta línia 50 anys més», afirma Moisés Méndez, director del centre.

L’aniversari, explica, ha estat l’excusa perfecta per posar en marxa un projecte pedagògic que pretén conservar durant molt més temps. Es tracta d’Avui dinen amb..., una iniciativa que, com indica el seu nom, convida a persones referents de la ciutat de diferents àmbits perquè comparteixin un àpat amb l’alumnat, alhora que comparteixen també les seves experiències i coneixement.

«Volíem més que la típica xerrada, volíem una experiència immersiva i interactiva», diu el director. Les trobades, explica, es relacionen amb el contingut après a l’aula, però va més enllà. «L’objectiu és que aquesta interacció contribueixi a la seva formació acadèmica, però també al seu creixement personal. És important que els infants i joves tinguin referents, una font d’inspiració», assenyala. «L’impacte en els estudiants és ‘brutal’. Veuen que tot allò que treballen pot tenir una aplicació real i concreta, i que ningú regala res, sinó que cal esforç i constància per arribar a fer coses grans», assegura Méndez.

Entre els convidats hi ha des d’empresaris fins a activistes socials, esportistes d’elit, investigadors, músics o antics alumnes que han desenvolupat trajectòries professionals destacades. «També convidem exprofessors que expliquen com era l’escola fa 30 anys, per exemple. Busquem que els alumnes coneguin l’evolució del centre», apunta el director.

El projecte, afirma, ha estat rebut amb els braços oberts, tant per part dels estudiants —des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO—, com per part dels convidats. «Tothom ens ha felicitat per la iniciativa i han acceptat la invitació amb molt entusiasme», explica.

«És curiós veure aquestes interaccions, ja que les persones que ens visiten estan acostumats a establir col·loquis amb adults i professionals del seu sector, i es troben amb una realitat molt diferent de la del seu dia a dia, però trobo que tots se n’han sortit molt bé», comenta.

«A més, gràcies al nostre projecte educatiu, els alumnes estan molt familiaritzats amb fer preguntes i donar la seva opinió, es creen converses molt enriquidores, i això ens omple d’orgull», afegeix. Així, Méndez ho té molt clar, Avui dinem amb... ha arribat al Mare Nostrum per quedar-s’hi. «L’objectiu és donar-li continuïtat i que tots els alumnes puguin beneficiar-se d’aquesta experiència», conclou.