L’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat preveu una bona ocupació per Setmana Santa

L’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat encara la temporada amb bones perspectives d’ocupació i una clara consolidació com a opció de turisme familiar i de proximitat. Els establiments de l’entitat preveuen una ocupació del 70% durant l’inici de la Setmana Santa, arribant a pics del 85% durant els dies més destacats del període festiu, compresos entre el Dijous Sant i el Dilluns de Pasqua.

Aquestes xifres situen la Setmana Santa com un dels moments clau per a l’inici de l’activitat turística als càmpings de la ciutat. El visitant nacional, especialment de l’àrea metropolitana de Barcelona, continua sent el públic principal, tot i que es manté una presència significativa de visitants de França, Alemanya i Països Baixos.

El president de l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat, Roger Trillas, expressa que «el 2024 va tancar amb bones xifres i aquest inici de 2025 manté la tendència». I afegeix que «ens trobem en un moment estable, amb una demanda que respon bé. L’atractiu dels càmpings de la ciutat és apreciat especialment entre el públic europeu que valora la qualitat dels serveis, l’entorn natural i la possibilitat de fer turisme cultural a peu de platja».

La temporada 2025 s’allargarà fins al 12 d’octubre en la majoria dels establiments de l’Agrupació. No obstant això, el Càmping Trillas Spa Tamarit mantindrà obert durant tot l’any; una aposta per la desestacionalització que en els últims anys ha consolidat per respondre a la demanda creixent de viatgers fora dels mesos estrictament estivals.

Els càmpings continuen consolidant-se com a un sector clau per a l'economia local. Aquest inici de temporada s’engega amb la creació de 250 llocs de treball directes en àrees com recepció, manteniment, animació, restauració i gestió d’activitats, una xifra que es preveu que es dupliqui durant els mesos d’estiu. Aquest fet posa de manifest la importància dels càmpings com un motor econòmic de referència que reverteix, alhora, en múltiples sectors del territori de forma indirecta.

Amb una previsió optimista per als pròxims mesos, el sector es prepara per afrontar la temporada amb la voluntat de continuar fidelitzant visitants i reforçant la posició de Tarragona com una destinació clau al Mediterrani per als campistes.