Traslladar la Laboral a Campclar costarà uns 100 MEUR

Traslladar el Complex Educatiu de Tarragona, conegut com a Antiga Laboral, a Campclar tindrà un cost d’uns 100 milions d’euros. Així ho van anunciar ahir la Generalitat i l’Ajuntament després de celebrar la primera Comissió Bilateral entre administracions. Les dues parts formalitzaran un conveni per a treballar en el trasllat, tot i que no van concretar terminis ni van definir com es finançarà.

«L’operació podrà donar resposta al nombre elevat de prestacions que s’ofereixen i millorar encara més la qualitat educativa de la ciutat», va defensar Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. La nova Laboral es projecta entre Campclar i Bonavista. «Hi ha un compromís patrimonial i financer perquè aquest projecte tingui uns fonaments sòlids», va apuntar Albert Dalmau, conseller de Presidència.

Per a dur a terme el trasllat, el consistori continua les negociacions amb l’empresa Exolum per tal que abandoni les seves instal·lacions al Francolí i es traslladin a la Laboral. «Ells entenen que han de rebaixar pretensions. És un projecte beneficiós per tots, que a tothom li interessa», va comentar Viñuales. Segons el batlle, l’acord amb el Govern català permet que «totes les peces es comencin a moure d’una manera més clara». «A més, el trasllat té tot el sentit amb el teixit industrial que tenim», va afegir l’alcalde.

Pel que fa als terminis, l’Ajuntament va mostrar el desig que el trasllat es pugui dur a terme el més aviat possible. «Sabem el que volem amb el nou Barri Tecnològic. Som optimistes perquè ho podem ser. Esperem aprovar el planejament urbanístic a finals d’any», va indicar Viñuales.

Paper del Port

En aquesta operació, un dels esculls a resoldre és la implicació del Port. «L’acord ara s’ha de complementar amb una entesa amb el Port de Tarragona. És un element rellevant amb qui estem en contacte. Estem tancant les operacions patrimonials i com s’ha de fer», va explicar Dalmau. Si el trasllat es fa efectiu, permetria al Port disposar de més espai per a dur a terme la seva activitat.