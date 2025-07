Prop de 200 persones es van manifestar ahir a Tarragona amb motiu del Dia Mundial de la Salut

Imatge de la manifestació, convocada per la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública.Gerard Marti

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona

Ahir, la plaça Imperial Tàrraco donava la benvinguda a les 19 h amb el so dels primers xiulets i pancartes enlaire, un fet gens inusual en aquest espai de la ciutat, punt de sortida habitual de moltes manifestacions. Aquesta vegada, la causa era la defensa d’una sanitat pública, universal i de qualitat, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut.

La convocatòria, impulsada per la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública, va aplegar prop de 200 persones, entre les quals es trobaven tant professionals com usuaris units per una preocupació comuna: el deteriorament del sistema públic de salut.

«Hi ha diners per a moltes coses, però per a personal que atengui la gent, no. La realitat és que tanquen llits perquè no hi ha prou mans. Estem esgotats», etzibava Teresa Calull, infermera i afiliada a la CGT. Tampoc hi podia faltar la reivindicació d’un nou CUAP per a la ciutat. «És una manera de deslliurar l’hospital i evitar la saturació a urgències, però també és un dret que tenen els usuaris», expressava Núria Piñana, Secretària de Sanitat de CCOO a Tarragona. «L’altre dia la consellera Pané deia que mirarien terrenys, però això ja és un mal endèmic d’aquesta ciutat. Ja s’ha posat més d’una vegada la primera pedra, i el que han de fer és deixar de fer tants estudis i posar finalment fil a l’agulla», afegia amb contundència.

Així doncs, la marxa va recórrer la Rambla Nova, amb cartells i crits que carregaven contra la manca d’inversió pública, les llistes d’espera interminables i la precarització dels professionals sanitaris. «No, no, no a la privatització», «Menys discursos i més recursos» o «Falten bates i sobren corbates» eren algunes de les consignes que ressonaven entre els manifestants mentre es feien pas pels carrers, fins a aturar-se davant l’estàtua de Roger de Llúria, on es va llegir el manifest final.

«Ens trobem aquí per proclamar la nostra indignació i la nostra determinació», afirmava. «Hem de tenir molt clar que la salut és un dret fonamental i no podem permetre que ens el robin. Estem vivint una situació crítica, conseqüència d’una mala gestió dels recursos públics i d’un sistema que afavoreix la sanitat privada en detriment de la pública», assegurava el parlament.