La plaça Corsini de Tarragona incorporarà en els propers mesos una pèrgola formada per un sistema de teles retràctils subjectades per 24 pilars d’acer. El sistema plantejat, que podrà ser recollit o desplegat en funció de la meteorologia, es complementa amb una nova il·luminació a la plaça i la ubicació de tres jardineres amb vegetació per dotar de zones verdes l’espai. El projecte compta amb un pressupost global de 234.000 euros, el qual inclou la realització d'una prova pilot.

El projecte L'Envelat preveu una major superfície d’ombra i una compatibilitat total amb el mercadet i l’activitat habitual de la plaça Corsini i el seu entorn. Les impulsores del projecte són les arquitectes tarragonines Amàlia Jansà Fenollosa (LLIGAMS estudi d'arquitectura), Elisenda Rosàs Tosas i Maria Rius Ruiz (cofundadora i directora de NUA Arquitectures 2013-2024).

L’estructura estarà fonamentada sobre peus de formigó, alguns dels quals seran bancs, que suportaran la vintena de pilars d’acer. Una altra estructura tubular d’acer sostindrà a la part superior un entramat de cables d’acer per on correrà el sistema de teles. Aquests cables seran d’un gruix molt fi per evitar l’assentament de coloms. A més, cadascun dels pilars comptarà amb un punt de llum LED i unes garlandes de llum decoratives. Tota la proposta lumínica del projecte s’ha elaborat ajustant-se als criteris de la normativa de prevenció de la contaminació lumínica vigent.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «l’essència del projecte és humanitzar la plaça Corsini d’una manera moderna, amable i plenament adaptable segons les necessitats. És una ambiciosa proposta amb segell 100% tarragoní que dona resposta a les necessitats reals i quotidianes de l’entorn i que de ben segur propiciarà que passin encara més coses a la plaça durant tot l’any».

Prova i auditoria dels fonaments

Està previst que abans d’iniciar la totalitat de les obres es dugui a terme una prova del projecte. Aquesta prova, que instal·larà una primera part de l’estructura de L’Envelat davant l’espai de davant de l’oficina de Correus de la plaça, permetrà confirmar la idoneïtat de l’estructura i ajustar qualsevol detall de cara a la construcció restant. Actualment, Mercats de Tarragona està pendent de rebre l’informe favorable del projecte i de la prova per part de l’Ajuntament de Tarragona. En cas de rebre’l en les properes setmanes, la previsió és poder realitzar la prova aquest estiu.

D’altra banda, a finals de 2024 es va dur a terme una auditoria prèvia a Corsini per saber els gruixos i recobriments dels pilars subterranis actuals de la plaça i determinar la millor manera per ubicar i fixar els pilars d’acer del projecte de L’Envelat. Els resultats obtinguts van ser incorporats en l’elaboració del projecte executiu definitiu.

Un nou projecte

A l’abril de 2023 el Consell d’Administració de Mercats de Tarragona va desestimar la opció guanyadora del concurs d’idees per humanitzar la plaça Corsini després de considerar la no conveniència tècnica de la proposta. A partir d’aquest moment es va acordar adaptar la segona proposta classificada al concurs, L’Envelat, a partir de l’elaboració d’un nou projecte en el qual s’hi van incorporar noves necessitats, com l’ampliació de la cobertura d’ombra a la plaça, la millora de la il·luminació, la possibilitat de muntatge i desmuntatge motoritzat, i la creació d’espais de vegetació.

El nou projecte de L’Envelat incorpora totes aquestes necessitats addicionals i té un pressupost global de 234.000 euros, el qual inclou la realització de la prova pilot.