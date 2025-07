La nova botiga de moda juvenil que obrirà a El Corte Inglés de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Una nova botiga obrirà a El Corte Inglés de Tarragona, segons informa Modaes. Es tracta de la marca catalana de moda Brownie, especialitzada en el segment de moda adolescent, que continua expandint la seva xarxa de botigues a Espanya. De fet, aquesta obertura serà la primera incursió de la marca a la comarca, ampliant així la seva presència a Catalunya.

L’estratègia d’expansió de la firma s’ha vist impulsada per l’auge en el sector de la moda juvenil, que ha permès a l’empresa consolidar el seu creixement en un mercat cada vegada més demandat. A nivell nacional, el pla d’obertures de Brownie va començar a principis d’any amb una nova botiga a Salamanca i una altra a Pamplona.

Brownie s’ha convertit en una opció de moda femenina per a un públic jove, amb una proposta que combina estil, elegància i frescor. Amb més d’un centenar de botigues a tot el món, la firma continua sent una referència per a dones que busquen peces plenes de caràcter i adaptades a les últimes tendències.

Encara es desconeix quan es produirà l’obertura de la primera botiga de Brownie a Tarragona, encara que la idea de la marca és fer-ho durant el primer semestre d’enguany. Per aquesta raó, sembla que l’obertura de la nova botiga de moda juvenil a Tarragona és imminent.