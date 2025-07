Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Les administracions públiques es comprometen a construir 500 pisos de lloguer assequible a Tarragona pròximament. Es farà a través del programa de reserves de solars, un mecanisme de la Generalitat de Catalunya que permet destinar terrenys públics disponibles a la construcció de pisos socials amb un finançament de les promocions de fins al 100%.

Aquest va ser un dels acords més destacats de la primera Comissió Bilateral entre el Govern i l’Ajuntament, que es va celebrar ahir i que es preveu reunir un cop a l’any. A la trobada hi van participar el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i els secretaris generals de les àrees d’Educació, Cultura i Habitatge.

«Refermem la nostra aposta perquè la ciutat disposi d’habitatges socials a tots els barris», va expressar Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, després de la reunió. La Generalitat hi destinarà un solar al carrer Arquebisbe Pont i Gol i un altre al carrer Virginia Woolf. Per part del consistori, s’hi activaran dos solars situats al PP10 i un terreny al carrer Joan Fuster.

A més, la Generalitat es compromet a estudiar el destí de dues finques més qualificades d’equipaments del departament de Patrimoni en els propers mesos. «L’habitatge és la principal barrera social actualment. Per a revertir-ho, volem treballar colze a colze amb el món municipal», va assegurar el conseller de Presidència.

La Comissió Bilateral també va tractar el projecte de comissaria mixta de Battestini. En aquest sentit, les dues administracions signaran un conveni que, segons expliquen, refermarà el compromís amb la infraestructura que compartiran la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.

«Tenim el projecte, els diners i l’obligació de fer-ho. Serà una comissaria pionera a Catalunya. Els dos cossos compartiran espai però també programa informàtic i metodologia. És exactament el que ens reclama la ciutadania», va exposar Viñuales.

Les obres tenen un cost estimat de 2 milions d’euros i la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa aniran a càrrec del Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya i la licitació i execució de les obres aniran a càrrec de l’Ajuntament.

La previsió és que el 2027 la comissaria estigui enllestida i operativa. «La Urbana de Tarragona, després de la de Barcelona, és la més rellevant al conjunt del país», va afirmar Dalmau. La voluntat és que també els dos cossos de seguretat facin patrullatge conjunt a la ciutat.

La Biblioteca a l’espera

La reunió entre Govern i Ajuntament també va fer referència a la creació de la Biblioteca Provincial a la Tabacalera. Un projecte que està a l’espera del Ministeri de Cultura, qui s’ha de fer càrrec de la construcció. El conseller de Presidència va mostrar el compromís de donar suport a la infraestructura i a «acompanyar» el consistori en el procés.

Ara bé, no va concretar quina mena de suport serà. «En les pròximes setmanes hi ha previstos contactes amb el Govern estatal per a arribar a acords. Vinc d’una ciutat que també ha vist com un projecte tan rellevant es demorava durant anys. Però s’han pogut trobar les complicitats per tirar-ho endavant i ens consta una voluntat de col·laboració del ministeri», va exposar Dalmau.

Les dues administracions van acordar també ahir a treballar per reforçar el sistema bibliotecari i de serveis culturals de la ciutat, fet que inclourà la millora d’infraestructures i la potenciació d’equipaments per assegurar una oferta «de qualitat i de proximitat» per a tots els ciutadans de Tarragona.

Una altra iniciativa que implica el Govern d’Espanya i també el de la Generalitat és la creació del Consorci del Patrimoni. Tant Viñuales com Dalmau van mostrar bona sintonia en aquest aspecte, però no van fer cap anunci. «Encara hi ha negociacions en marxa. Aviat tindrem bones notícies», va dir el conseller. «Som optimistes», va afegir l’alcalde.

«Deute històric»

Amb tot, la posada en escena de la primera Comissió va mostrar una harmonia entre governs. «Aquest treball entre administracions s’havia de fer diferent. Tenim un deute històric amb Tarragona. Hi ha una agenda de treball molt extensa. La ciutat és un dels principals motors del país. En el nostre criteri, la prosperitat ha de ser compartida socialment, però també territorialment», va dir Dalmau.