Esquerra alerta que Viñuales i la Generalitat plantegen una Laboral més petita que l'actual

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona alerta que l’equip de govern de Viñuales i la Generalitat d’Illa plantegen que la nova Laboral, entre Bonavista i Campclar, sigui molt més petita del que és ara i del que els republicans havien treballat quan governaven.

El portaveu adjunt, Xavi Puig, ha recordat que durant l’anterior mandat «s’estava treballant, a través del nou POUM, que aquest equipament educatiu ocupés una àrea de 48 hectàrees, que és tot l’espai que hi ha entre Bonavista i Campclar, a la zona de l’avinguda President Tarradelles, ara es planteja un equipament per a només 7,5 hectàrees. Actualment la Laboral ocupa una extensió de 51 hectàrees. No pot ser que passem d’una Laboral gran i emblemàtica a una mini Laboral».

Des d’Esquerra exigeixen a l’alcalde Viñuales ambició en el trasllat de la Laboral per no perdre una oportunitat extraordinària. En concret, els republicans demanen que aquesta operació urbanística permeti soterrar les línies elèctriques d’alta tensió que segreguen Campclar de Bonavista. «Quan parlem de cohesionar volem dir que s’han d'acabar les ferides urbanístiques que ara existeixen. Unes torres d’altra tensió sempre suposaran una divisió al mig de la ciutat, una immensa ferida. El govern del PSC hauria d’exigir a la Generalitat que s’encarregués d’aquesta operació i urbanitzi les 48 hectàrees d’aquesta zona», ha detallat el portaveu adjunt. I ha afegit que «aquesta zona s’ha de convertir en un epicentre educatiu, esportiu i social de Tarragona».

El conseller ha ressaltat que les 48 hectàrees han de ser «una gran zona verda i d’equipaments connectada amb tramvia i que si pugui també arribar a peu i amb bicicleta».