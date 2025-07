Traslladar la Laboral a Campclar tindrà un cost estimat d'uns 100 milions d'euros

Publicat per RedaccióACN Creat: Actualitzat:

La Generalitat i Ajuntament de Tarragona estimen en uns 100 MEUR el cost que tindria traslladar el Complex Educatiu de Tarragona, conegut com a Universitat Laboral, a Campclar. L'operació permetria al Port de Tarragona i a diferents empreses guanyar espai per desenvolupar la seva activitat.

Tot i això, encara no hi ha terminis ni s'ha definit com es finançaria, si bé el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha expressat el suport del Govern perquè sigui una realitat. Dalmau i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han presidit aquest dilluns la primera comissió bilateral entre les dues administracions en la qual han tractat altres qüestions com la nova comissaria mixta, el futur de la biblioteca provincial o habitatge social.