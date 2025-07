La terrassa secreta que ofereix les millors vistes de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Tarragona amaga un secret: una terrassa que, sota disponibilitat, no només ofereix un ambient relaxant, sinó també unes vistes espectaculars del mar i del nucli antic de la ciutat. Es tracta del Rooftop Caelum, una terrassa ubicada a l’última planta de l’hotel H10 Imperial Tarraco, que permet gaudir de panoràmiques inigualables, incloent l’emblemàtic amfiteatre romà i la catedral de Tarragona.

Per accedir a aquest racó, és necessari dirigir-se a la recepció de l'hotel i, en cas d'haver-hi disponibilitat, pujar amb l'ascensor fins a la darrera planta. Una vegada allà, els visitants es trobaran amb un espai que combina diferents ambients, des d’una zona coberta fins a una àmplia zona a l’aire lliure, on destaca una piscina -d'ús exclusiu per als hostes- i còmodes gandules al seu solàrium.

La terrassa Rooftop Caelum, on la consumició és obligatòria, està oberta tots els dies de la setmana. De dilluns a dijous i els diumenges, l’horari és de 12:00 a 20:00 hores, mentre que divendres i dissabte, l'horari és de 12:00 a 00:00 hores. Això sí, durant Setmana Santa aquests horaris canviaran.

La terrassa és un lloc perfecte per a relaxar-se mentre gaudeixes d’un còctel o un aperitiu, especialment cap al vespre, quan les vistes a la ciutat i al mar es tornen impressionants. Amb una oferta gastronòmica que inclou aperitius, snacks i còctels, el Rooftop Caelum és l’espai ideal per desconnectar de la bullícia i gaudir d’una tarda tranquil·la en un dels llocs amb les millors postes de sol i més exclusius de Tarragona.