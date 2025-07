Posar la Necròpolis i el seu entorn «a lloc»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Repassar la història. Conèixer el context. Veure com estava abans. Posar-ho a lloc. Així es podria resumir el projecte de rehabilitació integral de la Necròpolis de Tarragona ideat per l’equip d’arquitectes tarragonins Urbana Strata, el qual està format per Pau Jansà, Genís Boix, Amàlia Jansà, Andreu Pont, Manuel Prieto i Eduard Polo.

«És un projecte que ha aparegut del context», explica Amàlia Jansà. Però el projecte té molts detalls, que els seus responsables van descobrir a la ciutadania en una conferència a la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes.

«Actualment, l’espai està deprimit, enfonsat. És com un pou. Creiem molt en la idea del parc fluvial del Francolí i en obrir el jaciment als seus voltants», va exposar Jansà a l’audiència. Els impulsors del projecte van tenir clar que la rehabilitació no podia ser només de dintre el recinte, sinó que també havia d’arribar als seus accessos exteriors i carrers adjacents.

«El passeig Independència era molt important dècades enrere, als anys 30. Ara és una carretera, no un passeig», va expressar Jansà. Un problema semblant pateix l’avinguda Ramón y Cajal al seu pas pel jaciment.

La vorera, després de les obres, passarà de tenir 1,5 metres d’amplada a tenir-ne uns 6. «Volem fer desaparèixer els límits de formigó que separen la Necròpolis del carrer i tenir lluny els cotxes. Apostarem per talusos amb poca pendent», va indicar l’arquitecta.

Aspecte romà

Per aconseguir l’objectiu de posar a lloc el jaciment i recuperar el seu aspecte romà, es col·locaran plataners i arbres mediterranis i es recuperarà la forma de jardí clàssic. «És una vegetació que podien tenir els romans en el seu moment», va dir Jansà.

La voluntat és que el denominat parc urbà sigui acollidor tant a l’estiu com a l’hivern. També es recuperaran criptes que ara mateix no són visitables i se separaran en dos espais diferents el propi museu i els serveis i la venda d’entrades.

El projecte contempla que, al final del recorregut, el visitant arribi al lapidari. Allí es preveu col·locar una reserva visitable de totes les peces que potser no tinguin espai a la museografia. «Serà com un magatzem a l’aire lliure», va apuntar Jansà.

L’equip d’arquitectes, consultats per l’audiència, van anar més enllà del projecte en si i van exposar la seva visió de com s’hauria de projectar tota aquesta part de la ciutat. «Si fos per nosaltres, ens desfaríem del mòdul 6 de la Tabacalera. I així es podria connectar el jaciment a peu pla des de la ciutat i obrir-ho», va comentar Jansà.