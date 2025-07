Les obres per a rehabilitar 23 blocs d’habitatge públic a Campclar començaran a finals d’abril

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha adjudicat, al llarg de les darreres setmanes, les obres projectades Campclar per a la rehabilitació de 338 habitatges públics. És qüestió de setmanes que comencin els treballs per a millorar l’eficiència energètica de 23 edificis d’un barri que reclama des de fa anys una intervenció així. Segons informen des del Departament de Territori, l’inici de les obres es produirà a finals d’aquest mes d’abril.

La Generalitat va licitar sis contractes diferents que engloben les diferents actuacions previstes en els habitatges situats a l’entorn dels carrers Riu Onyar, Riu Llobregat i Riu Brugent. El Govern català actuarà a les promocions Francolí —verds i roses— i Gaià —blaus—, popularment conegudes com els blocs de colors, així com a les promocions Sant Magí-Santa Tecla.

El pressupost total per a aquestes rehabilitacions ronda els set milions d’euros. El projecte està finançat amb fons europeus Next Generation i, per això, les intervencions hauran d’estar justificades abans del juny del 2026.

Els edificis on es duran a terme les obres van ser construïts entre els anys 1980 i 1981 per l’Estat. Poc després, van passar a mans de la Generalitat i, actualment, són gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’estiu del 2023, el Departament de Territori va anunciar una inversió de 23 milions d’euros per a la rehabilitació de 919 habitatges públics propietat de l’administració catalana. Entre aquests, es troben els 338 que es renovaran al barri de Campclar, els quals representen un 36% del total.

Es rehabilitaran les escales 2,5,6 i 8 dels blocs blaus. També s’actuarà al 8A, 8B i 8H dels blocs roses i al 6C i 6G del blocs verds. Pel que fa a la promoció Sant Magí-Santa Tecla, es faran obres en tretze escales diferents. Aquests immobles es troben en mal estat i presenten diferents patologies com esquerdes, despreniments parcials o humitats. El termini màxim d’execució dels treballs varia entre els sis i vuit mesos.

Més enllà de resoldre aquestes problemàtiques, l’objectiu principal de la intervenció serà reduir els costos operatius energètics, millorar les condicions de confort interior i reduir l’impacte ambiental d’aquests habitatges de Campclar.

Així doncs, es millorarà la façana amb la instal·lació d’un sistema d’aïllament tèrmic, que també es col·locarà a la coberta dels blocs. A més, se substituiran totes les fusteries exteriors per unes de millors prestacions i amb trencament de pont tèrmic. Amb aquests canvis, es pretén assolir un estalvi en el consum d’energia de com a mínim el 45% en cada bloc.

«Manteniment continu»

Hi ha una satisfacció general entre el veïnat per veure que, per fi, es renovaran els seus habitatges. Tot i això, hi ha alguns residents molestos perquè la Generalitat no actuarà al seu edifici. És el cas de Juan Fernández, president de l’Associació Gitana de Campclar i veí de l’escala 15 de la promoció Sant Magí Santa-Tecla.

«Ens han dit que, com hi ha un pis que està comprat, no actuaran al nostre edifici perquè només ho faran en aquells on tots els pisos siguin de lloguer», explica resignat. «No pot ser que per una persona, hàgim de pagar tots. Nosaltres tenim els mateixos drets que la resta», afegeix.

Tot això, reconeix que serà una actuació «positiva» per al barri, ja que l’última reforma que es va fer en aquests pisos va ser «fa uns 15 anys». Fernández lamenta que, des de llavors, hi ha hagut una «deixadesa total» per part de la Generalitat, que «ens ha tingut abandonats».

En molts casos, indica, han estat els mateixos veïns els que han hagut de fer obres als seus pisos per arreglar els desperfectes. Per això, reclama que no quedi tot en una acció puntual i hi hagi un «manteniment continu». Això sí, en «tots els edificis» que té en propietat.