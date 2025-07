Josep Bertran reclama una càtedra de la URV que estudiï la Setmana Santa de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Josep Bertran va ser el protagonista del pregó de Setmana Santa d’enguany. Per primer cop, l’acte es va celebrar al petit amfiteatre de Marina Port Tarraco, un indret que lliga amb la voluntat de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona d’arribar a nous públics. «Volem treballar el present per garantir el futur», va expressar Iván Medina, president de l’agrupació.

Aquesta mateixa voluntat la va recollir el pregoner, qui va assenyalar que ara «estem en un moment clau per adaptar als nous temps» la celebració, sense «deixar la seva essència». «Tenim una Casa de la Festa i un Museu Arqueològic oberts tot l’any per explicar aquest patrimoni tarragoní tot l’any. Per què no tenir un espai semblant amb la Setmana Santa?», va dir Bertran. El pregoner va plantejar la possibilitat d’impulsar una càtedra dedicada a la festivitat religiosa tarragonina amb la Universitat Rovira i Virgili. «Es pot aconseguir», va afirmar Bertran.

En aquest sentit, el veterà periodista també va reclamar que es dediquin més recursos a la Setmana Santa. «L’hem de mantenir com una de les joies de la corona de la ciutat i mostrar-la als visitants de la ciutat», va afirmar el pregoner. Bertran va repassar la seva vinculació amb la celebració religiosa tarragonina durant el transcurs de la seva vida, en el vessant més personal, arran dels seus fills, i també des del vessant professional, quan treballava a Repsol.

«La Setmana Santa és un espectacle en el millor sentit de la paraula. Cada any es viu i es veu diferent», va comentar Bertran. «És polièdrica. Ens podem quedar en el volum, però podem triar com viure-la. A participar enlloc de ser-hi. A enriquir-nos compartint-la. A fer-la més gran i fer-nos més rics», va concloure el pregoner.

A primera divisió

Per la seva banda, la primera tinent d’alcalde, Montse Adan, va destacar el bon estat de salut de la ciutat. «Que la Setmana Santa de Tarragona sigui la millor de Catalunya no és casualitat», va dir Adan.

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va cloure l’acte reivindicant també la vàlua de la celebració tarragonina. «Hi ha una vuitantena d’actes aquests dies. És impossible anar a tots. Estem a primera divisió, al mateix nivell d’altres Setmanes Santes que puguin semblar més esplendoroses», va afirmar Planellas.

Per a l’arquebisbe, el camí a seguir és anar a «allò essencial»: els Sants Misteris. «Intentem imitar-ho. Hi anem darrere. Com deia Bertran, cada any ho podem viure d’una manera diferent», va comentar Planellas. Per últim, l’arquebisbe va fer referència als diferents conflictes bèl·lics arreu del món. «El Papa ens ha demanat pregar per la pau i ara sembla que ens estem preparant per la guerra».