Ajuntament i Generalitat aborden avui el trasllat de la Laboral i la futura comissaria de Battestini

Imatge d’arxiu d’un dispositiu conjunt entre els Mossos i la Guàrdia Urbana davant l’estació de busos, on es construirà la comissaria mixta.GUT

Avui es produirà la primera comissió bilateral entre l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, una trobada que estarà presidida per l’alcalde, Rubén Viñuales, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

Durant aquesta reunió, es tractaran temes cabdals per a la ciutat i que interpel·len a ambdues administracions, com és el trasllat del Complex Educatiu —l’antiga Universitat Laboral— o la construcció de la comissaria mixta a Battestini.

Els projectes a abordar impliquen departaments diversos tant del consistori com de l’organisme presencial. Per aquest motiu, Viñuales estarà acompanyat per diferents consellers municipals: Nacho García Latorre (Territori i Patrimoni), Sonia Orts (Seguretat, Neteja i Mobilitat), Isabel Mascaró (Educació, Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia), Sandra Ramos (Cultura, Memòria Històrica i Benestar Animal) i Guillermo García de Castro (Medi Ambient, Espai Públic i Joventut).

Per part del gabinet del President Salvador Illa, també assistiran a la reunió la secretària general de la Presidència, Eva Giménez; la secretària general d’Educació i Formació Professional, Teresa Sambola; el secretari general de Cultura, Josep Maria Carreté; la delegada territorial del Govern a Tarragona, Lucía López; el secretari de Governs Locals, Xavier Amor, i la secretària d’Habitatge, Lídia Guillén.

En les darreres setmanes, l’Ajuntament ha intensificat les negociacions amb el Departament d’Educació amb l’objectiu de signar un acord per moure el Complex Educatiu a unes finques municipals entre Campclar i Bonavista.

Tancar el seu trasllat a Ponent és prioritari per al consistori, ja que afavoriria les converses amb Exolum —antiga CLH— perquè acceptin marxar del polígon Francolí i s’instal·lin en els terrenys on està actualment l’antiga Laboral, propietat de la Generalitat.

L’executiu de Viñuales espera fer un pas definitiu avui durant la comissió bilateral. No només amb aquest projecte, sinó també amb el de la futura comissaria mixta entre Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana a Battestini. Fa un mes ja es va produir una reunió entre Ajuntament i Generalitat, que estan acabant de definir el conveni per a construir aquest nou equipament en la planta baixa de l’estació de busos. El consistori ja ha reservat una partida d’un milió d’euros al pressupost municipal del 2025 per a fer-lo realitat.

El govern municipal aprofitarà també la trobada per demanar celeritat amb el trasllat de la Biblioteca Provincial a la Tabacalera, un projecte a tres bandes entre l’Ajuntament, el Govern català i l’Estat.

Cal recordar que un dels deures pendents per poder impulsar-lo és el Pla d’Usos de l’antiga fàbrica i és la Generalitat qui ha de donar forma a aquest document. Altres temes, com la creació de nou habitatge social, també es posaran sobre la taula.

Inversions en educació

El portaveu d’En Comú Podem a l’Ajuntament, Jordi Collado, va instar ahir el govern municipal a sol·licitar que, «un cop s’ha descartat aprovar pressupostos a la Generalitat aquest 2025, les ampliacions de crèdit es destinin a la millora de les infraestructures educatives de la ciutat».

El conseller va destacar la «urgència» de construir l’edifici definitiu de l’Escola Ponent —opera en mòduls prefabricats des del 2008—, dotar l’Institut Tarragona d’unes instal·lacions adequades i ampliar l’Escola El Miracle, on s’ha incrementat la demanda.