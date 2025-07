Accident a l'N-340 a Tarragona: xoc entre dos vehicles a l'altura de la Savinosa

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge al matí s'ha produït un accident a l'N-340, al seu pas per Tarragona. Es tracta d'un xoc entre dos turismes que ha tingut lloc, concretament, al punt quilomètric 1.165,7 de la carretera, a l'altura de la platja Savinosa.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 11.35 hores, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions. Allà han estat treballant uns 20 minuts, retirant els vehicles accidentats de la via.

Cada cotxe estava ocupat per tres persones, dues d'aquestes han estat ferides lleus, mentre que les altres han resultat il·leses. Així i tot, els afectats no han estat evacuats a cap centre hospitalari, ja que han sigut atesos in situ pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).