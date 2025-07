Els Premis Lladonosa trien els seus finalistes a la plaça Corsini de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'entorn del Mercat Central de Tarragona s’ha convertit aquest dissabte en un gran escenari gastronòmic amb motiu de les semifinals dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, que han reunit catorze joves talents de la cuina i la sala procedents de les escoles de Tarragona, Lleida i Andorra. D’aquesta jornada han sortit set finalistes —quatre de cuina i tres de sala— que competiran a la gran final del certamen el proper 14 de maig al Palau de Pedralbes de Barcelona.

El concurs, que busca reconèixer els millors estudiants de gastronomia de Catalunya i Andorra, ha comptat amb un jurat de luxe presidit pel mateix Josep Lladonosa, juntament amb els germans Torres (tres estrelles Michelin) i el xef Pep Moreno. L’esdeveniment ha aplegat centenars de curiosos al voltant de la plaça Corsini, en la primera semifinal celebrada a l’aire lliure.

Els finalistes de la demarcació de Tarragona han estat Sara Frifra i Jenny Mieres, de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, a la categoria de cuina; i Antonio Llosa i Edgar Vilar, de l’Institut Dertosa de Tortosa, en la categoria de sala. Tots ells competiran a la final al costat dels seleccionats a la semifinal de Barcelona i Girona.

A la tarda, el públic ha pogut gaudir d’exhibicions gastronòmiques i de cocteleria a càrrec dels xefs Pep Moreno i Jordi Parés, i del bartender Adrià de la Rosa. Els beneficis de la venda de tiquets han estat destinats íntegrament al Banc d’Aliments de les comarques de Tarragona.

Aquest diumenge es celebra la final del Premi Social ‘Josep Lluís Rull’, dedicat a iniciatives d’inclusió social mitjançant la formació en gastronomia, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Els Premis Lladonosa, creats pels germans Torres com a homenatge al mestre i historiador culinari Josep Lladonosa, han estat inclosos enguany com a esdeveniment oficial dins del programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025. El certamen reivindica la cuina medieval catalana, el producte de proximitat i la cultura del reaprofitament com a valors fonamentals.