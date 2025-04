Doble atac a Tarragona: agredeixen un home i el tornen a colpejar al sortir de l'hospital

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen dues agressions que va patir el mateix home en poques hores al barri de Sant Salvador de Tarragona. Els fets van tenir lloc aquest divendres, quan la víctima va alertar el telèfon d’emergències 112 després de ser agredida al carrer.

Segons ha avançat ElCaso.cat i ha pogut confirmar Diari Més, la primera agressió es va produir al voltant de la una del migdia i va consistir en una baralla en què l’home va rebre diversos cops, amb lesions visibles a la cara i al braç. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Unes hores més tard, després de rebre l’alta mèdica i tornar al mateix barri, va ser novament agredit per almenys tres persones, una d’elles presumptament implicada en el primer incident. En aquesta segona agressió també va rebre cops, especialment a la cara, i va ser traslladat de nou a l’hospital pel SEM.

Segons informen fonts policials, en cap de les dues agressions es van utilitzar armes blanques, i totes les lesions van ser causades per cops físics. Encara no s’ha produït cap detenció fins al moment i els fets continuen sent investigats.