Tarragona Turisme omple la Setmana Santa 2025 amb activitats culturals per a tots els públics

Tarragona tornarà a convertir la Setmana Santa en una oportunitat per descobrir la ciutat des d’una mirada cultural, patrimonial i gastronòmica. El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT) ha presentat aquest matí un programa farcit d’activitats gratuïtes, que tindran lloc del 12 al 18 d’abril i que volen oferir als visitants i veïns una manera diferent de viure aquesta festivitat tan arrelada a la ciutat.

La gran novetat d’aquest 2025 és un taller dedicat als vins dolços i de missa, una proposta pionera que combina la divulgació històrica, el simbolisme religiós i la degustació de vins maridats. Sota el títol La història entre copes, el taller s’oferirà en quatre sessions repartides entre els dies 12, 14, 15 i 16 d’abril a l’església de Sant Agustí, en català, castellà, anglès i francès. El conduirà l’expert Leo Quidel, i inclourà tastos comentats, explicacions sobre l’elaboració i el simbolisme litúrgic del vi, així com referències a la història vinícola de Tarragona com a port de referència internacional.

Paral·lelament, s’han ampliat les rutes guiades per la Setmana Santa tarragonina, que enguany recorreran cinc espais emblemàtics: el Museu Bíblic, i les esglésies de Sant Llorenç, Sant Agustí, dels Natzarens i de la Sang. Les visites es faran en quatre idiomes, tant de matí com de tarda, i oferiran als participants una immersió en la tradició i el patrimoni religiós de la ciutat.

La presidenta del PMTT, Montse Adan, ha destacat en la roda de premsa que «la Setmana Santa tarragonina i els espais per on transcorre tenen un valor cultural, artístic, patrimonial i comunitari inqüestionable». Adan ha remarcat que aquestes activitats «permeten als visitants entendre aquest patrimoni des d’una perspectiva rigorosa i amena», i ha assegurat que «la col·laboració amb Argos Serveis Culturals i l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa ha estat clau per fer-ho possible».

