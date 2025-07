El govern de Tarragona decidirà sobre la taxa turística abans de l’estiu

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

A les portes de Setmana Santa i de la temporada alta turística, el govern municipal continua estudiant i treballant el possible recàrrec als turistes a Tarragona i preveu prendre una decisió abans de l’estiu. L’executiu de la Generalitat va aprovar el passat 25 de març habilitar els ajuntaments a aplicar un recàrrec municipal de fins a 4 euros per persona i nit. Els consistoris podran adaptar aquesta taxa segons tipologia d’establiment, codi postal o temporada de l’any.

«Volem parlar amb el sector i arribar a un consens. Apostem per un turisme responsable i sostenible. Hi ha d’haver un equilibri i un retorn a la ciutadania», va expressar ahir Montse Adan, consellera de Turisme. L’executiu municipal té una idea al cap però vol esperar a reunir-se amb els diferents representants de l’activitat turística a la ciutat. la tarifa pot ser més cara o més barata depenent de si la reserva es fa en temporada alta o baixa, o si l’hotel es troba a la Part Alta o la Rambla Nova. «La nostra responsabilitat és treballar-ho molt bé», va indicar Adan.

En aquest sentit, la consellera també va agrair els plantejaments dels diferents grups municipals i buscarà el consens polític a l’hora de prendre una decisió. «Ens donen una visió global que és important», va defensar la consellera. Pel que fa a l’oposició, el grup municipal d’Esquerra Republicana està d’acord amb un possible increment de la taxa turística.

«Però abans cal dialogar amb el sector i amb tots els territoris, que tenen diverses realitats. Per tirar endavant una mesura com aquesta cal molt més consens», expressa Maria Roig, portaveu del grup. El grup municipal d’En Comú Podem planteja aplicar fins a vuit euros de recàrrec municipal als creuers de pas i quatre euros als pisos turístics. Per la seva banda, els grups municipals de Junts i del PP rebutgen frontalment el possible recàrrec.

Augment de visitants

A l’espera de la decisió del consistori, les previsions de visitants a Tarragona per aquesta Setmana Santa són molt positives. «Preveiem fins i to millorar les xifres de l’any passat. Enguany, en celebrar-se a l’abril i tenir una millor climatologia, esperem més visitants», va explicar Montse Adan. Recentment, la ciutat s’ha promocionat en diferents fires de turisme a Madrid, el País Vasc i Aragó. «Tenim previsions de molt visitant nacional i familiar. Esperem que es puguin complir», va expressar Adan.

Turisme religiós

D’igual forma, l’Ajuntament defensa que la ciutat «té molt a dir» en l’àmbit del turisme religiós. «És una mena de visitant que aporta un valor afegit, que té un gran interès per la història i el patrimoni», va dir la consellera.