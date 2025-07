Un 31 % de les embarassades són sedentàries, segons les infermeres de Tarragona

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

Un 31 per cent de les dones embarassades són sedentàries, segons que alerta el Col·legi Oficial d'Infermeria de Tarragona (CODITA), que destaca la importància de practicar exercici físic durant l'embaràs per reduir riscos i millorar la salut de la mare i el bebè.

Les llevadores de CODITA recomanen fer almenys 150 minuts d'activitat física moderada a la setmana durant l'embaràs, incorporant exercicis de força, sempre sota supervisió professional i adaptats a cada etapa de la gestació.

Expliquen que l'exercici físic aporta a les embarassades beneficis com la reducció del risc d'augment de pes gestacional excessiu, diabetis gestacional, preeclampsia, hipertensió gestacional, complicacions del part, cesària, incontinència urinària, depressió postpart o dolor.

L'activitat física durant l'embaràs també beneficia els bebès, segons estudis recents que mostren que les dones embarassades que practiquen exercici moderat tres vegades a la setmana tenen bebès més grans que les sedentàries, el que pot deure's a un volum placentari més gran que millora el flux sanguini i la nutrició del fetus.

Segons el CODITA, l'evidència científica també ha demostrat que l'exercici físic redueix el patiment fetal durant el part i millora el desenvolupament psicomotor del fetus en dones amb bona condició física.

Per això, la llevadores subratllen «la importància de la biomecànica en l'embaràs, és a dir, optimitzar al màxim els exercicis i l'activitat física que es fa per millorar l'estat de salut general tant de l'embarassada com del bebè».