Roberto González Klawitter s'inspira en el Sinaí a 'Quadern de Sindalah'

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Teatret del Serrallo acull aquest divendres 4 d'abril, a les 19.00 hores, l'acte de presentació del llibre ‘Quadern de Sindalah (La Banya Edicions), el segon poemari de l'autor Roberto González Klawitter, en aquest cas en català i inspirat en el paisatge que li ofereix el nord-oest de la península aràbiga i el desert del Sinaí, davant de la costa del Mar Roig i el Golf d'Àqaba, on es va mudar per acompanyar la seva dona, Belén Marrón, en la seva nova aventura laboral.

Es tracta d'un llibre de 40 poemes on s'aprecia una forta influència de textos bíblics, però també de la càbala i de l'herència llatina, grega i àrab. Roberto, conegut també per la seva faceta com a cantant i intèrpret sobretot de boleros i ranxeres, va començar a escriure de forma ordenada, amb certa estructura -«amb anterioritat havia gargotejat alguna cosa», diu-, després de la quarantena per la Covid 19, i la seva primera obra, 'Las nieves del tiempo’ (Mascarón de proa), va veure la llum el 2023.

Amb 'Quadern de Sindalah' pretén d'alguna manera rendir un homenatge al paisatge de què ara gaudeix, amb tota la història que comporta, i a les «gents obertes, somrients i generoses» que allà li van acollir.

Amb pròleg del poeta de Riba-roja Alfredo Gavín i un epíleg escrit per Joan Manuel Serra, ‘Quadern de Sindalah’ reflecteix una lluita constant cap a l'autodescrubriment personal i transporta el lector al desert aràbic, al mar i a les muntanyes en un viatge carregat d'espiritualitat.