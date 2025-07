Quatre de cada deu casos atesos per l’IMSST estan relacionats amb l’habitatge i els recursos econòmics

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) va atendre 13.515 persones durant el 2024. En un 38,4% dels casos, la problemàtica dels usuaris estava relacionada amb l’habitatge i els recursos. És a dir, quatre de cada deu. La ciutat no s’escapa de l’emergència habitacional en la qual es troba immersa actualment el país, on cada cop hi ha més dificultats per accedir a una llar.

«És un tema molt complex i nosaltres entrem en la part que ens toca, tot i que és una cosa que ens sobrepassa», assenyala la consellera de Serveis Socials i presidenta de l’IMSST, Cecilia Mangini. «És un problema a nivell català, espanyol, europeu i, fins i tot, mundial», assegura l’edil qui afirma que «molt pocs països el tenen totalment resolt».

Més enllà de l’habitatge, també hi va haver moltes atencions relacionades amb la salut i la manca d’autonomia (19,7%). Les altres consultes habituals tenien a veure amb el treball i la formació (12,7%), els problemes d’estrangeria (7,8%) i les discapacitats (7,2%).

Mangini recorda que la missió de l’IMSST, que té un equip de 152 treballadors, és «cobrir necessitats bàsiques» de tots els ciutadans de Tarragona. Cal recordar que els centres dels serveis socials estan distribuïts per diversos barris, tant al centre com a Ponent i zona Nord.

L’any passat, 11.740 persones es van beneficiar de les prestacions econòmiques d’urgència social, destinats a cobrir les necessitats puntuals de persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Aquests inclouen els ajuts gestionats pels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS), així com els d’alimentació a través de programes i convenis amb Creu Roja i menjadors socials. La despesa total per part de l’IMSST va ser de 741.566 euros, un import una mica inferior als 877.064 que es van destinar el 2023 a prestacions d’urgència social.

Un 10% de la població

«Les 13.515 persones que van passar pels serveis socials l’any passat suposen un 10% de la població», explica el gerent de l’IMSST, Josep Miquel Beltran, qui calcula que un 60% dels beneficiaris són «autòctons». Aquestes xifres s’han mantingut «estables» des del 2021, tot i que hi va haver un petit pic de 14.192 atencions l’any 2023.

«Una de les coses que més preocupen és que hi hagi famílies que es quedin enrocades», explica Bertran, qui apunta que hi ha casos on «és molt difícil sortir i agafar l’ascensor social». «El cost de la vida cada vegada és més car i l’accés a l’habitatge és cada cop més complicat», remarca el gerent de l’IMSST.